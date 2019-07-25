2019-07-25T13:26:34+03:00
Происшествия

В Калининграде суд дал сроки несовершеннолетним разбойникам

Парни, одному из которых 17, а другому – 15 жестоко избили и ограбили младших по возрасту школьников
Игорь ОРЕХОВ
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В Калининграде суд признал виновными в разбое 17-летнего и 15-летнего подростков.В Калининграде суд признал виновными в разбое 17-летнего и 15-летнего подростков.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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В Калининграде суд признал виновными в разбое 17-летнего и 15-летнего подростков.

Как было установлено, вечером 13 октября прошлого года этот криминальный дуэт в лесополосе по улице Артиллерийской напал на двух 13-летних школьников. Мальчишек избили и отобрали у них мобильные телефоны, а также иное имущество. При этом одному из потерпевших старший громила нанес опасные травмы – позже их квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

- В ходе предварительного следствия по уголовному делу были допрошены свидетели, проведены проверки показаний на месте, очные ставки, получены заключения ряда судебных экспертиз, детально изучены личности обвиняемых, - рассказала официальный представитель Следственного управления СКР по Калининградской области Наталья Гацко. – Выяснилось, что оба и до этого случая попадали в поле зрения правоохранительных органов. Так, 17-летний летом 2018 года привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а его приятель - к административной ответственности за мелкое хищение и нахождение в общественном месте в состоянии опьянения. Эти обстоятельства послужили основанием для внесения в адрес органов полиции представления о выявленных причинах и условиях, способствовавших совершению преступления, в связи с недостаточной профилактической работой.

На все время предварительного следствия обвиняемые были заключены под стражу, что само по себе о многом говорит. Свою вину в совершении преступления они признали лишь частично. Тем не менее, собранных следственным отделом по Ленинградскому району доказательств оказалось вполне достаточно для вынесения обвинительного приговора.

Старшего из подсудимых 6 лет и 6 месяцев отправили в воспитательную колонию, взыскав в пользу потерпевших компенсацию материального и морального вреда в размере 515 тысяч 600 рублей. Его подельнику предстоит провести в воспитательной колонии 3 года и выплатить потерпевшим 15 тысяч рублей. С учетом того, что время не стоит на месте, досиживать свои сроки юные разбойники будут уже в исправительной колонии для взрослых преступников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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