2019-07-19T13:21:57+03:00
Звезды

Янтарный медальон, древние тевтонцы и ночь в заброшенной кирхе: в Калининграде снимают фильм «Золотая дюна»

Гостем радио "Комсомольская правда" стал режиссер ленты Станислав Лебедев
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Съемки пройдут в том числе в замке Бальга.Съемки пройдут в том числе в замке Бальга.Фото: Алексей ДЕНИСЕНКОВ
Изменить размер текста:

В Калининграде уже больше недели идут съемки фильма «Золотая дюна», своеобразный ремейк известных советских детских лент «Кортик» и «Бронзовая птица» (именно их создатели картины рассматривали в качестве примеров). Конечно, у нового фильма своя сюжетная линия и свои персонажи. Но идея та же – друзья находят артефакт (таинственный и загадочный янтарный медальон), вокруг которого и закручивается история.

О съемках нам рассказал режиссер и сценарист фильма Станислав Лебедев, который побывал на радио «Комсомольская правда» в передаче «Только у нас».

Когда я писал сценарий, то писал его под Калининградскую область

00:00
00:00

- Калининград нас очень хорошо принимает, помогает. Мы рады, что выбрали Калининградскую область. Сомнения были. Все-таки экспедиция - это всегда сложнее, чем студия. Но не жалеем ни секунды, - говорит режиссер «Золотой дюны». – Когда я писал сценарий, сразу имел в виду именно Калининград. Все локации, которые мы выбираем, они не придуманные. Калининград будет узнаваем. История, которая происходит, связана с тевтонцами. Начинаем фильм с древних времен, истории, которая положила начало современному сюжету.

Съемочная группа побывает в Славском районе, на Бальге и Куршской косе. В Калининграде место выбрали знаковое – Кафедральный собор на острове.

Ну а недавно съемки проходили на территории старинной кирхи в поселке Жемчужное.

- Много ночных съемок. Это сюжетная необходимость, которая совпала с технической необходимостью. У нас записывается чистый звук. Поэтому проезжающие машины, самолеты, собаки, туристы – все это нам немножечко мешает. А ночью была идеальная тишина. Поэтому записывали на площадке идеальный звук. В этом прелесть, потому что эмоции, полученные ночью в кирхе, потом тяжело восстановить в студии при озвучивании, – говорит Станислав Лебедев.

Станислав Лебедев. Фото: Александр КАТЕРУША

Станислав Лебедев.Фото: Александр КАТЕРУША

Сниматься детям в ночное время нелегко. А вот режиссер только рад. Говорит, получается натурально.

- По сюжету у нас утро. Дети реально ночуют в кирхе. Они не изображают сонных, они просто действительно сонные. В этом для меня, как для режиссера, есть некоторая прелесть. Зрители будут фильм смотреть и скажет: «Как убедительно! Они прямо спят на ходу», - говорит Станислав.

Создатели фильма хвастаются – с актерами повезло. Мол, это будущие звезды большого кино!

К подбору актеров для «Золотой дюны» отнеслись самым тщательным образом. Кастинг шел полгода.

- У нас актеры соответствуют персонажам. Они и играть-то сильно не должны. Они – такие как есть. Просто мы между ними сделаем новые отношения. Вот тогда будет прелесть! Так и получается, - говорит режиссер. Девочку-актрису нашли в Мурманске, ребят – в Москве и Питере. Есть в фильме и калининградские актеры.

Станислав признается, что во время подготовки к фильму о 16-летних ребятах много консультировался со своей дочкой и ее друзьями: обсуждали сленг, разговоры подростков.

Взрослые артисты тоже снимаются крепкие. Но вот звездных имен, знакомых широкой аудитории, кажется, в картине нет. А могли быть!

- У меня был разговор с Федором Бондарчуком. Он соответствовал одной роли злодея. И он меня удивил. Уж мне казалось, что Федя Бондарчук ничего не боится. Нет, он позвонил и сказал: «Что-то я боюсь. Может, я не справлюсь». Но просто у него жесткий съемочный график и ему, наверное, было тяжело приехать в Калининград.

До начала сентября фильм в Калининграде должны полностью снять. На экраны картина про приключения, дружбу и любовь выйдет весной 2020 года.

Полностью эфир со Станиславом Лебедевым слушайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Денис Майданов: Снялся в клипе с женой, чтобы семья была крепче
Звездный участник фестиваля «Славянский базар», певец Денис Майданов в этом году не только выступит на гала-открытии, но и даст сольный концерт. Он рассказал о своей малой родине, воспитании детей и музыкальных экспериментах
Таисия Повалий: Хотела спеть хит тайком от Баскова. Но он узнал
Знаменитая певица получила путевку на эстраду, став первой в истории обладательницей Гран-при "Славянского базара" в 1993 году. В этом году ей в Витебске установят гранитную звезду на Аллее славы. В интервью она рассказала о том, как чуть не обманула "зол
Новости 24
Из Калининграда отправили 150 посылок для пострадавших от наводнения в Иркутской области
Калининградец пытался украсть спортивные товары из магазина
Вторая смена «Балтийского Артека» собрала 350 человек из регионов России
Под Калининградом сельчанин за месяц украл у соседа 800 литров горючего
Калининградец украл из гардероба ресторана смартфон ценой в 40 тысяч рублей
В Калининградской области развернули новый вертолетный полк
В Зеленоградск пустят дополнительные поезда 20 и 21 июля
На перекрестке Гвардейского и Театральной в Калининграде из-за короткого замыкания разорвало тротуар
Калининградский спортсмен завоевал две серебряные медали Кубка Европы по адаптивному велоспорту
Ремонтировать ул. Горького у кольца на Гайдара будут в августе
В Калининградской области за ночь сгорели два автомобиля
Из калининградского зоопарка выставили мужчину, пытавшегося накормить медведей сгущенкой
На трассе Неман – Калининград столкнулись микроавтобус и такси
В Зеленоградске к 2021 году планируют посадить более 31,5 тыс деревьев
Калининградец выиграл в лотерею 1 миллион рублей
В Калининграде на улице Нарвской начали ремонт ж/д переезда
Дважды за месяц ограбивший один магазин калининградец осужден на 2 года лишения свободы
В Калининграде пациент больницы обворовал медсестру