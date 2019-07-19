Ее зовут Сания Венгрус! На калининградской «скорой» работает лучший врач России

На днях стали известны итоги ежегодного Всероссийского конкурса врачей. «Бронза» в номинации «Лучший врач скорой помощи» досталась заведующей Октябрьской подстанцией Cкорой помощи Калининграда Сания Венгрус. Конечно, это отличный результат, когда видишь такие цифры: на конкурс поступили 596 работ по 29 номинациям из 60 субъектов России и шести федеральных органов исполнительной власти. «Комсомолка» встретилась с врачом на ее рабочем месте.

- Как вы оказались на пьедестале конкурса? – спросили мы Санию Рахимзяновну, когда она завершила отправку бригад на линии.

- В прошлом году на региональном конкурсе среди врачей я заняла первое место в номинации « Лучший врач скорой медицинской помощи». И все мои материалы автоматически «ушли» на всероссийский конкурс. И вот результат. Неожиданный. Я как-то совсем к этому не готова.

- Известно, когда награждение? И какие призы вас ждут?

- О дате награждения пока не знаю. А приз, говорят, достойный, денежный.

- Расскажите о своей работе…

- На станции скорой медицинской помощи я работаю 22 года. Но вы не думайте, есть в коллективе врачи, кто работает и побольше моего. Такие преданные делу люди… Я - заведующая Октябрьской подстанции, у меня в подчинении 8 бригад. Одна – педиатрическая, одна – специализированная, остальные – линейные. А еще сама работаю в бригаде на скорой. Ближайшее дежурство – в субботу. Меня часто спрашивают: «Почему, я, как руководитель, продолжаю работать в бригаде?». Потому что хочу оставаться в профессии, в тонусе.

- Но вы ведь работаете в специализированной бригаде кардиологом?

- Это так. Помню, «Комсомольская правда» писала историю, как мы с бригадой оживили мужчину, ему плохо с сердцем стало…

- Верно! И тогда вы тоже были очень скромны в оценке своей работы… Расскажите, из чего состоит ваша работа, как заведующей.

- Состав бригад, наличие всех лекарств в укладках, состояние машин – все должно быть, согласно требованиям. Это ежедневная работа, которую я делаю с удовольствием.

- Говорят, если врач работает в поликлинике, он вряд ли сможет надолго задержаться на «Скорой»…

- Совмещать могут единицы. Это точно. Вообще же, врач «скорой помощи» – это особое призвание. Если это твое, ты отсюда никогда не уйдешь.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«Она всегда держит связь с бригадами»

Игорь СТАРОСТИН, главный врач Городской станции скорой медицинской помощи Калининграда:

- Сания Рахимзяновна – одна из первых моих учителей в профессии. Я учился у нее работе в специализированной бригаде. Конечно же, это настоящий профессионал! Очень отзывчивая, всегда объяснит коллегам, где какие есть недочеты, где что можно улучшить. Сания Рахимзяновна активно взаимодействует с врачами и фельдшерами в практическом классе, где на специальных манекенах помогает им отрабатывать навыки, которые потом можно успешно применять в работе. Находясь на подстанции, она всегда держит связь с бригадами, когда требует ситуация, проводит расшифровку дистанционно передаваемых электрокардиограмм.

Нужно сказать, что имея огромный опыт работы в экстренной медицине, она в совершенстве освоила диагностику и скорую медицинскую помощь при различных заболеваниях. Именно она добилась слаженности в работе специализированной бригады, что позволило существенно повысить качество оказания помощи пациентам.

Думаю, все коллеги скажут, что Сания Рахимзяновна постоянно стремится к совершенству в профессии. С огромным интересом осваивает современные методы диагностики и оказания помощи больным, своими наработками щедро делится с молодыми коллегами.

Поздравляем коллегу! Думаю, пациентам, к которым Сания Рахимзяновна выезжала на вызов, тоже будет очень приятно узнать о ее победе.

КСТАТИ

Кто еще из наших врачей добивался успеха

2016 год. Второе место в номинации «Лучший хирург» Всероссийского конкурса среди медиков занял врач-уролог Областной клинической больницы Сергей Аменицкий.

2018 год. В номинации «Лучший стоматолог» победу одержала заведующая лечебно-профилактическим отделением Городской детской стоматологической поликлиники Евгения Адрианова.