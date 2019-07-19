2019-07-19T13:21:57+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» вошел в топ-5 российских банков по количеству офисов для сбора биометрических данных

ПАО Банк «ФК Открытие» оборудовал 227 офисов в 54 регионах России - от Калининградской области до Приморского края - для приема биометрических данных клиентов.
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По количеству таких офисов он вошел в пятерку лидеров среди российских банков. К концу года можно будет стать клиентом банка «Открытие» без посещения офиса.

«К концу 2019 года мы планируем реализовать в банке «Открытие» удаленную идентификацию для дистанционного привлечения. Благодаря этому физические лица смогут стать клиентами банка без посещения офиса», - комментирует вице-президент, директор департамента Digital банка «Открытие» Александр Пятигорский.

Банк «Открытие» намерен предоставлять и расширять сервисы с применением биометрической идентификации. Кредитная организация входит в состав рабочей группы Ассоциации ФинТех(АФТ) Биометрия 2.0, где банковское сообщество, включая Банк России, по инициативе которого была создана Ассоциация, и финтех-компании совместно обсуждают вопросы развития соответствующих сервисов и области применения биометрии.

Сейчас услуга сдачи биометрических данных и регистрации в ЕСИА доступна каждому, кто намерен в дальнейшем удаленно пользоваться сервисами банков и государственных учреждений.

Через Единую биометрическую систему (ЕБС) планируется оформлять не только банковские продукты, но и государственные услуги. Также ее действие могут распространить на сферы телемедицины и образования.

Банк «Открытие» запустил услугу сбора биометрических данных клиентов и их регистрацию в ЕБС с января 2019 года. Для реализации проекта банк «Открытие» использовал «коробочное решение» одного из интеграторов, лидирующего на отечественном рынке биометрии.

Отделения банка «Открытие», оказывающих услугу приема биометрических данных, можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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