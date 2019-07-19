«Захер» или «Киевский»: Какой вы торт по знаку зодиака

В предстоящую субботу, 20 июля, отмечается международный День торта. Специально к этому празднику мы решили заглянуть в гороскоп и выбрать десерт, который подходит вам.

Овен

Поздравляем, вы — австрийский «Захер». Это один из самых популярных тортов в мире! Как и вы. Ведь Овны обожают быть в центре внимания. Поэтому в конце тяжелого дня побалуйте себя кусочком знаменитого десерта. Только ни с кем не делитесь :)

Телец

Тельцы, у вас прекрасный вкус во всем. А еще вы предпочитаете все самое необычное. Поэтому вы — блинный торт, тот самый, который любят готовить модные блогеры и кондитеры. Обязательно попробуйте его.

Близнецы

Близнецы никогда не стоят на месте, всегда куда-то движутся и идут в ногу со временем. Определенно, вы — морковный торт. Казалось бы, в его основе такой простой и знакомый всем ингредиент. Но если распробовать на вкус, то окажется, что это кулинарный шедевр.

Рак

Романтичным Ракам, конечно же, хочется чего-то легкого и воздушного. Так, что смиритесь, вы — сметанник. Да-да, этот торт, который наверняка каждый раз берут на День рождения ваши коллеги или близкие, любят практически все. У вас с этим, наверное, нет проблем. Ведь как можно вас не любить?

Лев

Вы — «Красный бархат». Независимую натуру Льва может удовлетворить только такой необычный и нарядный торт. Будьте уверены, что в его ярком цвете столько же необузданной страсти, сколько и в вас.

Дева

Девы умны, практичны и преданы традициям. Вы точно заслужили быть «Птичьим молоком». Это такой родной, легкий и известный каждому из нас с детства торт. Согласитесь, описание похоже на вас.

Весы

Весы — самый добрый знак зодиака. Вы всегда думаете о других. Пришла пора вспомнить и о себе. Вспомнили? Так вот. Вы — чизкейк. Это именно тот торт, который здорово уплетать в компании друзей. Начните прямо сейчас.

Скорпион

Скорпионы — типичные лидеры. А еще частенько бывают вспыльчивы. Ну, уже догадались, что вы — «Наполеон». Он такой же многослойный и сложный (в приготовлении), как и вы. Но знайте, что его обожают все. Это официально.

Стрелец

Многим известно, что Стрельцы — неисправимые оптимисты. Они всегда знают, как поднять себе настроение. Им как никому подходит быть знаменитым миндально-шоколадным тортом «Эстерхази». В нем много разнообразных ингредиентов и даже есть капелька коньяка. Поняли намек?

Козерог

Козероги еще те трудяги и хранители домашнего очага. Поэтому старый добрый медовик смотрит на вас с прищуром как на лучшего друга. Ничего удивительного, ведь вы и есть медовик. Скорее наливайте чаю и приглашайте родных к столу.

Водолей

Водолеи открыты всему новому и любопытны от природы. Однако вы точно знаете, что может привести вас в неописуемый восторг. Конечно, это торт «Прага», знакомый каждой хозяйке времен СССР. Но это не значит, что вы старомодны и консервативны. Вам просто не хватает вкуса детства.

Рыбы

Дружелюбным Рыбам обязательно надо кого-то угостить. Вы щедры и открыты как любимый россиянами «Киевский торт». Ммм. Вы прямо сейчас почувствовали нежный вкус этих ярких кремовых розочек. А помните, как в детстве просили дать кусочек именно с ними?