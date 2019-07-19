Кант, пруссы и Лёша Леонов с портфелем: как улицу Баранова превратить в калининградский Арбат

Скоро откроют обновленную улицу Профессора Баранова. Но уже сейчас понятно, что она, эта улочка, раньше и сейчас - это земля и небо. Даже придирчивому блогеру Варламову, который не так давно разнес благоустройство Октябрьского острова, понравилось, он отметил, что вся плиточка уложена стык в стык. И народ оценил новое качество, теперь здесь нет торговых рядов, но по-прежнему людно. Хотя чего-то не хватает. Я долго думал, чего, потом дошло - уличной скульптуры. Здесь, на Баранова, она смотрелась бы очень кстати. Не какие-то грандиозные конные статуи, а именно небольшая скульптура, соразмерная человеку. Это был бы второй шаг к калининградскому Арбату, первый, я считаю, уже сделан.

Но кого изобразить? Думаю, очень неплохо было бы с помощью уличной скульптуры показать историю города. Причем ставить не одиночные фигуры (это банально), а отливать в бронзе целые сюжеты.

Начать, например с группы древних эстиев, которые пытаются всучить римским торговцам несколько кусков янтаря. Продолжить пруссами, вступившими в ожесточенный спор со святым Адальбертом (всем мы помним, чем это закончилось - но конец этот, пожалуй, изображать не стоит). Дальше богемский король Оттокар со своими рыцарями в шлемах, похожих на цветочные горшки; предводитель прусского восстания Геркус Монте; понурая конница, возвращающаяся в Кёнигсберг из-под Грюнвальда; герцог Альбрехт, он же последний магистр Тевтонского ордена, сжимающий толстый фолиант - его образ должен символизировать страсть к просвещению... Иммануил Кант за обедом (как без него обойтись), молодой и вдохновленный Петр I с астролябией, Суворовы (отец и сын), астроном Бессель, вглядывающийся в звездное небо, Гофман в окружении Щелкунчика, Песочного человека и прочих своих чудовищ... Генерал Кузьма Галицкий на развалинах Королевского замка. Лёша Леонов, бегущий с портфелем в свою родную 21-ю школу, наконец, Олег Газманов с гитарой (пусть и он будет). Неплохая ретроспектива должна получиться.

Впрочем, как подсказали мне коллеги, можно пойти по более простому, но не менее интересному пути. Не лезть под исторические пласты, а изобразить жизнь современного Калининграда. Тоже в виде характерных персонажей. Тут обязательно должен быть "черный копатель", роющийся на развалинах средневековой кирхи. Перепачканный в голубой глине нелегальный добытчик янтаря, выглядывающий из раскопа. "Челнок" с огромными баулами (многие ведь помнят этих прекрасных персонажей из 90-х годов) - в двух шагах от Центрального рынка он будет очень уместен... Словом, полет фантазии не ограничен.

Понятно, что вся эта история получится не из дешевых. Да и скульптора (или скульпторов) нужно подобрать так, чтобы не было потом мучительно больно. Но зато представьте, какой станет улица Баранова. Не улица - сказка, музей под открытым небом.