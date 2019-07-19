Подробности ДТП под Гвардейском: Четверо детей в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом

ДТП произошло на перекрестке в районе поворота на Солдатово. По предварительным данным водитель микроавтобуса «Фольксваген Транспортер» не уступил дорогу бензовозу, ехавшему по главной дороге в сторону Черняховска. От удара бензовоз выбросило на обочину. На место выезжали спасатели МЧС, которые помогали ликвидировать последствия ДТП.

Бензовоз от удара выбросило на обочину.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В микроавтобусе находилась семья с пятью детьми. Как сообщили «Комсомолке» в региональном министерстве здравоохранения, находившийся за рулем глава семьи был госпитализирован в БСМП. Его состояние оценивается как тяжелое. Пятеро детей были экстренно отправлены в Детскую областную больницу.

- Состояние четверых детей тяжелое, одного ребенка - крайне тяжелое, - сказали в минздраве.

По предварительной информации, крайне тяжелое состояние у 3-летнего мальчика. У него черепно-мозговая травма и травма позвоночника.

ДТП уже прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

«Это уже не первый случай аварий на этом участке. Очевидно, что принятых ранее мер недостаточно для обеспечения безопасности», - написал губернатор на своей страничке в Инстаграме.

Глава региона взял расследование ДТП на свой личный контроль.

«Поручил подробно разобрать причины аварии и принять исчерпывающие меры для недопущения таких ситуаций в будущем (запрет левого поворота, установление светофора или другие)», - отметил он и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.