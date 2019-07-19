Глава Фонда капремонта - о работах в Железнодорожном: Все будет сделано с учетом мнения историков

Шумиха вокруг капремонта в поселке Железнодорожный Правдинского района по-прежнему не утихает. В пятницу там прошло выездное рабочее совещание под руководством Оксаны Астаховой, возглавляющей Фонд капремонта Калининградской области. Вместе с ней приехали представители муниципалитета, советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне и главный архитектор области Евгений Костромин. Около часа они объясняли взбудораженным жителям, что будет в ближайшее время с их домами, показывали эскизы и прочитали целую лекцию о важности сохранения наследия. После этого мы пообщались с Оксаной Астаховой и расспросили ее о будущем поселка, вокруг которого эксперты разного уровня ломают копья в социальных сетях.

Про паспорта фасадов

По словам Оксаны Астаховой, работы в Железнодорожном будут проводиться в один этап. Крыши на всех домах вскроют практически одновременно, а завершат работу с кровлей подрядчики уже в октябре. Что касается фасадных работ, то их будут принимать до 15 ноября

- У нас тут две организации и три контракта, - объяснила Астахова. - Один контракт - на объекты культурного наследия, их четыре у нас, а остальные 28 домов разбиты на два контракта. Оба подрядчика уже пятый год с нами работают. В 2015 и 2016 году и к тому, и другому у нас были нарекания, но с 2018-го и в этом году это одни из передовиков. Они могут не просто взять большой объем, но и отработать его качественно и в срок.

Жителям поселка показали, какими станут дома после ремонта.Фото: Иван МАРКОВ

Глава Фонда капремонта отдельно прокомментировала неопределенность, возникшую с паспортами фасадов - на это жаловались сами представители подрядчиков.

- У прорабов и их руководителей документы на руках уже есть, - заверила Оксана Астахова. - Мы свою позицию относительно инженерной мысли выработали, чтобы сейчас подготавливать поверхность для декора. Все проектные решения, инженерные и рабочие документы подрядчикам выданы.

Старые двери будут как новые

По поводу циркулирующих в соцсетях сообщений о том, что во время капремонта, вероятно, будут утрачены многие декоративные элементы зданий, Астаховой также нашла, что сказать.

- Если в других местах мы спокойно вышли на объект, с архитекторами его согласовали и начинаем работу, то здесь мы увидели, что имеются еще мнения. Поэтому мы решили не принимать окончательное решение, чтобы учесть все вопросы в обсуждениях, если они будут объективными, конечно.

Астахова вспомнила, к примеру, как одна из жительниц показала ей старинную фотографию своего дома, где на фасаде висит большая кованая подкова (в том здании раньше располагалась кузница), и попросила сделать такую же.

- А почему бы и нет? – отреагировала руководитель фонда капремонта. – Это можно будет отобразить в итоговом варианте. У нас сейчас графические и цветовые решения уже определены, но мы дали на отработку проектов еще три недели, чтобы учесть мнения, которые поступают из прессы, от ведущих архитекторов. Пока у нас делается первый слой штукатурного раствора, а до декоративки мы дойдем только через месяца полтора. До этого момента мы можем спокойно отрабатывать фахверк, внешний вид дверей - смотрим, какую из них лучше подобрать к конкретному зданию. У нас на руках достаточно много эскизов разного времени.

Астахова пообещала, что к входным деревянным дверям у строителей будет особый подход:

- Сначала мы будем фотографировать каждую существующую дверь. Наши подрядчики нашли несколько деревянщиков, с которыми они работали ранее. Вместо износившихся дверей они сделают новые - такие же, как были прежде. Конечно, есть двери, которые делали в советский период. Их мы повторять не будем, а зададим им новые образы с учетом исторических данных. Сейчас у нас каждая дверь в зарисовке. Деревянщики смотрят, из какого материала лучше делать, чем их лучше покрывать. К установке подойдем, думаю, месяца через полтора.

Некоторые фасады могут утеплить

Во время совещания жители задали вопрос по поводу утепления фасадов. Дело в том, что часть зданий за последние годы успели разрушить, а дома, которые были к ним пристроены, имеют толщину смежной стены в кирпич или полтора.

Утеплять фасады будут далеко не везде.Фото: Иван МАРКОВ

- Правильный вопрос задают жители, но, в основном, те дома довоенной постройки, что тут есть, имеют толщину стен в два с половиной кирпича, - прокомментировала Оксана Астахова. - Эта стена сегодня не требует утепления, но она необходимо восстановить штукатурный слой, чтобы защитить дом от атмосферных осадков и воздействия ультрафиолета. У нас есть цель восстановить конструктивные элементы и продлить зданиям срок жизни, но и учесть все мнения жителей мы тоже должны. Все стены, которые не имеют характерного для местных построек типа, будем дорабатывать. Это значит, что на торцевой части возможно утепление, либо при укладке штукатурного слоя мы будем обязательно учитывать, что кирпичная стена тут тоньше.

Старинные надписи – под стекло

Подлинные немецкие и советские надписи, сохранившиеся на фасадах, во время ремонта попробуют сохранить.

- Мы их защитим остеклением от воздействия влаги и ультрафиолета. Надписи, которые сегодня видны, и которые мы, вероятно, еще найдем под штукатуркой, обязательно обсудим с нашими архитекторами. Если выяснится, что они имеют ценность, будем их сохранять, чтобы будущие поколения могли ознакомиться с тем, что тут было.

- Борцов с германизацией не боитесь? - уточнили мы.

- Мы не германизируем, - засмеялась глава Фонда капремонта. – Мы выступаем за сохранение следов разных периодов. У нас тут новая жизнь начинается, будет новая среда. И все будет сделано с учетом мнения историков и исследователей. Есть дома, которые нужно восстановить в том облике, который был. Но многие дома претерпевали преображения в советский период. Над ними будем работать и зададим новый тон. Понятно, что что-то здесь будет сделано для туристов. Но люди приехали, час походили и уехали, а тем, кто остается, тут еще жить.

Оксана Астахова заявила, что теперь вместе со своими специалистами будет приезжать в Железнодорожный каждую неделю, «считать рабочих по головам» и учитывать все нюансы, чтобы успеть завершить проект вовремя.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Жители подключились к капремонту

Некоторые жители Железнодорожного столкнулись с тем, что их дома, фактически являющиеся многоквартирными, документально превращены в индивидуальные, и в программу капремонта попасть не смогли. Но, как оказалось, еще есть шанс.

- По факту тут есть дома из нескольких помещений, из трех-четырех квартир, у которых при приватизации было долевое оформление. В долях дом имеет статус индивидуального жилого дома. Финансировать такие объекты мы не можем, но тут можно провести деприватизацию. Пока же мы выдадим таким домам, так как они встроены в общую концепцию, эскизные решения. Это своего рода паспорт фасада, в котором будет отображена стилистика дома, его цвет и материалы, которые можно применять при ремонте.

Жители не попавших в программу домов, по словам Астаховой, могут в индивидуальном порядке воспользоваться услугами подрядчиков, работающих сейчас в Железнодорожном.

- Тут действительно есть жители, которые принимают нашу концепцию и готовы расходовать свои средства, чтобы привести вместе со всеми свой дом в порядок. Одна из жительниц спросила, как ей это можно сделать силами наших подрядчиков. Мы сказали, что она может обратиться к подрядчику, он посчитает стоимость и проведет работы, пока здесь есть и леса, и материалы, и рабочие.