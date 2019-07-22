2019-07-22T14:12:34+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»

22 июля 2019 года – ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, успешно закрыла книгу заявок по выпуску облигации серии 001Р-11 объемом 10 млрд рублей.
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Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.

«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля» - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.

«Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили ПАО Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

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