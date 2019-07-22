Банк «Открытие» выступил одним из организаторов успешного размещения рублевых облигаций ПАО АФК «Система»
Повышенный спрос со стороны широкого круга инвесторов позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона по ставке купона 9.70 – 9.90% годовых. Финальная ставка купонов была зафиксирована на уровне 9.40% годовых до оферты через 4 года.
«АФК «Система» осуществила третье в этом году успешное размещение рублевых облигаций. Первоначальный спрос превысил предложение примерно в два раза. В ходе размещения поступили заявки от широкого круга институциональных и розничных инвесторов. Средства от размещения будут использованы на рефинансирование текущего долгового портфеля» - отметил вице-президент по финансам и инвестициям АФК «Система» Владимир Травков.
«Кредитное качество «АФК «Система» в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие» в сделках по размещению облигаций и надеемся на дальнейшее развитие успешного сотрудничества на долговом рынке капитала» — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.
Организаторами размещения выпуска облигаций АФК «Система» выступили ПАО Банк «ФК Открытие», Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Московский кредитный банк, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Со-организатором выпуска облигаций стал МТС Банк.
ИСТОЧНИК KP.RU