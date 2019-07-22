Польша, Литва и другие: организации из зарубежных стран приглашают за круглый стол

В сентябре в регионе состоится V Гражданский форум Калининградской области, организованный Общественной палатой.

- Форум – важная площадка для обсуждения институтами гражданского общества актуальных вопросов развития области, диалога с властью, объединения усилий власти и общества для сохранение общественно-политической стабильности в регионе, - говорит председатель комиссии по межнациональным, межрегиональным отношениям и общественной дипломатии Калининградской области Аркадий Сараев. - А также - укрепление доверия и добрососедства между гражданами Калининградской области и нашими соседями – жителями Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Германии. То есть простыми людьми, для которых главное – это сохранение мира, будущее детей, возможность общения.

Среди актуальных тем, которые планируется обсудить на форуме, - «Общественная дипломатия и приграничное сотрудничество». Этой теме будет посвящена отдельная секция и неспроста. Не секрет, что для Калининградской области, находящейся в особом геополитическом положении, вопросы экономического, культурного, образовательного, туристического, да просто обыкновенного человеческого взаимодействия и сотрудничества с соседями важны, как, наверное, нигде в других регионах страны. Достаточно сказать, что из 22 муниципалитетов области 10 являются приграничными и в них проживает более 250 тысяч человек, то есть часть населения области. Да и вся область в силу компактности ее территории, наличия десятков погранпереходов и мобильности населения, является приграничной. Кроме того, наш регион многонационален по составу населения.

- Несомненно, общественная дипломатия, когда действующие ранее межгосударственные отношения и проекты серьезно деформированы или свернуты, попали под воздействие санкций, массированной идеологической обработки, играет важную роль в сохранении и упрочении отношений между людьми, общественными организациями, поиске новых форматов сотрудничества в интересах добрососедства и взаимного доверия, - уверен Аркадий Сараев.

По его словам, заинтересованность в активизации общественной дипломатии организаций и граждан Польши возрастает, сохраняются контакты с организациями Германии. Вместе с тем заметно снизилась активность в сотрудничестве общественных организаций региона с коллегами из Литвы и Латвии. Причина – влияние официальной политики, в том числе и на деятельность общественных организаций.

- Вместе с тем свое желание принять участие в предстоящем Гражданском форуме уже обозначили ряд общественных организаций из Польши. Надеемся, что проявят заинтересованность и участники из Литвы, Германии – время еще есть, - говорит председатель комиссии. - За круглым столом будет возможность обменяться мнениями и опытом работы, обсудить существующие проблемы и тенденции, новые формы взаимодействия по расширению контактов, в современных условиях открыто высказаться о том, что может мешать сближению и пониманию в общении, определить пути преодоления возможных разногласий.

ВНИМАНИЕ!

При желании принять участие в круглом столе по теме «Общественная дипломатия и приграничное сотрудничество» и выступить по теме просьба заявиться по электронной почте aopko@mail.ru до 30 августа 2019 года.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

2 тысячи общественных объединений активно сотрудничают со своими партнерами в зарубежных странах - в области культуры, спорта, образования и других сферах деятельности.

Более 200 договоров и соглашений о сотрудничестве и взаимодействии с муниципалитетами более чем в 20 государствах мира.

На 117,3 млн/ евро реализовано совместных проектов в рамках программ приграничного сотрудничества. «Россия – Польша – Литва 2007-2013»

72 соглашения о сотрудничестве с зарубежными торгово-экономическими палатами заключила Торгово-промышленная палата Калининградской области.