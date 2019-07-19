«Кубинцев» – в ветераны, а собственников квартир-гостиниц к ответу: как Александр Ярошук прием граждан проводил

Депутат Госдумы Александр Ярошук провел в Калининграде прием по личным и общественным вопросам. В основном калининградцы пытались решить проблемы с соседями и попросить содействия в решении жилищных проблем, однако нашлись и те, кто выступил с собственными предложениями по законодательным инициативам.

В частности, одно из прошений было направлено председателем Калининградской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов капитаном 1-го ранга в отставке Юрием Быченковым. Он, в свою очередь, принес с собой обращение от председателя общественной организации воинов-интернационалистов и участников Карибского конфликта генерал-майора в отставке Владимира Мичурина. Касалось оно внесения изменений в федеральный закон «О ветеранах». Мичурин и Быченков предложили включить категории «воин-интернационалист, участник Карибского конфликта» в категорию «участники боевых действий».

- Принимали мы поправку во втором чтении, чтобы категорию выделить тем, кто в Дагестане воевал, - ответил на это Ярошук. - По вашей теме многие фракции обратились, чтобы в следующем чтении включить все вопросы по Кубе и другим горячим точкам, где наши участвовали.

- А можно наше обращение еще и Верховному главнокомандующему передать?

- К сожалению, таких полномочий у меня уже нет, - ответил Ярошук, - но поправку предложу.

Далее пенсионерка Зоя Игнатова, пришедшая на прием со своей соседкой Валентиной Сергеевой, рассказали бывшему мэру Калининграда о проблеме своего дома №76 на Московском проспекте. По их словам, депутатам необходимо решить вопрос расположения в многоквартирных жилых домах мини-гостиниц, в которых осуществляется сдача квартир посуточно. Пенсионерки считают, что временные жильцы нарушают права жильцов и санитарные нормы.

- Дом у нас гостиничного типа, многоквартирный, девятиэтажный. Там 92 квартиры на одну входную дверь, - рассказала Игнатова. – Понятно, что собственники сами могут распоряжаться своим имуществом и сдавать его в аренду, но у нас появился собственник, который превратил квартиру в мини-отель. Он привозит людей, заселяет, потом увозит их. Эта петрушка с ЧМ-2018 началась.

По словам пенсионерок, приезжие относятся к общедомовому имуществу не как к своему, «разбивают лифт и плитку на входе своими чемоданами».

Для начала Ярошук посоветовал обратиться в жилищную инспекцию, чтобы проверить, есть ли у собственника патент на занятие подобной предпринимательской деятельностью. Его помощница пообещала помочь разыскать собственника «нехорошей квартиры».

- Понимаете, у наших соседей не квартира, а перевалочная база! – всплеснула руками Игнатова.

- Объясняю, - ответил Ярошук, - вы замечаете, что новые люди заехали, вызываете полицию, они приезжают, заходят, говорят: «Здрасьте». Потом расспрашивают, что люди там делают, документы у них проверяют. Вряд ли эти временные жильцы на себя какую-то ответственность возьмут. Они скажут номер телефона человека, который их туда заселил. Вот и все. А вообще, я уже не мэр, но все-таки я напишу сам Силанову и в полицию. Они, я надеюсь, доведут это дело до логического конца.