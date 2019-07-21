«Голосящий КиВиН-2019»: Пелагея не приехала, а Светлаков ждал взрослые шутки

За два часа до начала игры в «Янтарь Холл» приехал Александр Масляков. Бессменный ведущий КВН, которого подвезли на черной машине к черному входу, быстро прошмыгнул за дверь и с публикой не общался. Со стороны Александр Васильевич показался уставшим.

Валдис Пельш фотографироваться не хотел, но нам все-таки удалось перехватить ведущего.Фото: Александр КАТЕРУША

Валдис Пельш словно учится у мастера – с журналистами не общается, фотографироваться не хочет. А вот Семен Слепаков был разговорчив, и рассказал о том, как создает свои юмористические песни.

- Я стараюсь, чтобы меня что-то волновало. Тогда песни получаются, – признался он. – Ну, а для КВН актуальность тоже нужна. Хотя сейчас быстрее в интернете шутят, чем через месяц в КВН. Командам приходится все равно придумывать что-то суперкрутое.

Сергей Светлаков и Семен Слепаков, как обычно, от общения не отказывались и много шутили.Фото: Александр КАТЕРУША

Сергей Светлаков перед игрой был настроен на взрослые шутки.

- Когда мы ехали, обратили внимание, что на афишах первый раз написано 16+. Я такого лично никогда не замечал, - улыбнулся шоумен. - Мы сегодня ждем серьезных вещей. Мы прям настроены, что будет 16+.

Ежегодно в Светлогорск приезжает знаток «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин.

- Мне нравится то, что КВН проходит в атмосфере абсолютной дружбы и любви принимающей стороны. Реакция светлогорцев на нас, понаехавших, прекрасная. И замечательный зал, реагирующий на шутку, - говорит Алесь.

Знаток «Что? Где? Когда?» Алесь Мухин не пропускает в Светлогорске ни одного «КиВиНа».Фото: Александр КАТЕРУША

При этом Мухин не претендует на кресло жюри. Хотя, признается, что шутки бы мог оценивать запросто.

- Я же 20 лет сужу в Минске. Международная лига – третья по значимости лига КВН, - говорит он. – А в Калининградскую область я просто люблю приезжать. Обожаю танцующий лес, сегодня побывал в Янтарном. Ну а в Свелогорске эти старые домики и прекрасный органный зал! Просто фантастика.

Больше всех (после Юлия Гусмана, конечно) радовался Светлогорску Михаил Галустян.

- Я привык, что в мой адрес проскакивают шутки. Мне нравится. Это же классно, когда шутят! – сказал комик.

Юлий Гусман пребывал в прекрасном расположении духа.Фото: Александр КАТЕРУША

Неожиданно было видеть в жюри передачи Первого канала генерального продюсера канала СТС Вячеслава Муругова (в прошлом КВН-щика). Он весь день гулял по паркам и променаду, улочкам и скверам Светлогорска. Остался под таким впечатлением, что теперь, кажется, готов всюду рекламировать наш курорт.

- Приезжать надо сюда не только ради КВН, но и для того, чтобы отдохнуть и насладиться красотами. Это точно одно из лучших курортных мест в России, - говорит Вячеслав.

А вот певица Пелагея на «КиВиН» не приехала, хотя изначально была заявлена в составе жюри. Говорят, у нее возникли неожиданные семейные дела и в Светлогорск она вырваться не смогла. Таким образом, в жюри сидели одни мужчины.

Рассчитывая на это, команда «Будем дружить семьями» выпустила на сцену вначале только девушек в сетчатых колготках и совсем без юбок.

- Хочу порадовать калининградских мужчин!

- Забей год за «Балтику»!

Первые шутки заходили хорошо. Со сцены вновь говорили про холодный курорт Светлогорск, шпроты и Иммануила Канта. И, если бы не актуальные темы, то выступления команд вряд ли бы сильно отличались от прошлогоднего «КиВиНа». Тут выручают Кокорин с Мамаевым, российские чиновники и Бари Алибасов с «Кротом» и группой «На-На».

Александр Масляков вышел к публике только на сцене.Фото: Александр КАТЕРУША

- Кстати, мы единственные россияне, у которых до Путина президентом был Янукович, - выдали ребята заготовочку со сцены.

Прекрасно выступили Сборная Великобритании, которая в предыдущие годы выглядела ну совсем тускло.

Забавное костюмированное выступление Сборной Снежногорска (это реально такой город в Мурманской области) так понравилось залу и зрителям, что стало понятно – без награды эти ребята домой не уедут.

А команда «Нате» из Краснодарского края вообще вынесла на сцену живого белого гуся. Причем не простого, а говорящего. Все это вы увидите в эфире Первого канала уже совсем скоро.

КОНКРЕТНО

Кто завоевал призы

Большой КиВиН в Золотом — Сборная Снежногорска;

Большой КиВиН в Светлом — «Михаил Дудиков»;

Большой КиВиН в Темном — «Борцы»;

Малый КиВиН в Золотом — «Русская дорога»;

Малый КиВиН в Светлом — «Планета Сочи»;

Малый КиВиН в Темном — Сборная Великобритании;

Президентский КиВиН — Сборная Татнефти.

НЕКОТОРЫЕ ШУТКИ ИГРЫ

- У нас в стране никто не виноват. Одни футболисты по делу сидят.

***

- Да пускай он постоит, чо, жалко, что ли?

- Это стадион в Калининграде пускай постоит, чо, жалко что ли...

***

- Это кто?

- Гармонистка.

- В смысле?

- Ну, ты же знаешь, как у нее гормоны шпарят.

***

- Давайте сделаем Светлогорск главным детским курортом России! Ну а что? Детство – это когда еще не с чем сравнивать.

***

- Папочка, а меня сильно накажут?

- У тебя фамилия Мутко?

- Нет.

- Тогда сильно.

***

- В Крыму есть все: яблоки, голые люди. Змеи. Ну, разве это не Рай?

***

- Лезгинку пять гитар играют в панике. Это посетил Рамзан концерт «Металлики».

***

- Роман, а почему вы себя ведете как диетолог Лолиты Милявской? Стоите и ничего не делаете...

***

- Вы бы хоть предупредили. что придете.

- Так я тебе написал.

- Куда?

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