Мать умершего в роддоме №4 младенца: Врач несколько раз спросила: «Зачем тебе ребенок-инвалид?»

О Замире Ахмедовой, потерявшей ребенка 6 ноября 2018 года в роддоме № 4 Калининграда, до сегодняшнего дня было мало что известно. Изданию lenta.ru женщина рассказала, как чувствовала себя во время беременности и как боролась за жизнь сына.

Замира — гражданка Узбекистана. Сейчас ей 28 лет. С Одилжоном Ахмедовым они поженились в январе 2018 года на родине, а в мае переехали к родной сестре Замиры, Зиёде Рузиматовой, в Калининград — как сами говорят, по настоянию врачей, которые рекомендовали женщине сменить климат. О ребенке оба мечтали с первых дней, и потерю новорожденного сегодня переживает вся семья, пишет издание. Замира не работает — у нее только вид на жительство, поэтому она фактически находится на иждивении 31-летнего мужа. Зиеда — гражданка России. Все вместе они арендуют жилье. По-русски Замира говорит не очень гладко, ей помогает Зиеда (она тоже признана потерпевшей по делу).

- Я поняла, что беременна, в июне и сразу стала делать все, как положено, - приводит слова Замиры Ахмедовой lenta.ru. - Ходила к врачам за деньги, сдавала все анализы. На учет в женскую консультацию не встала, потому что я гражданка другой страны, но у врача наблюдалась — мы очень хотели этого ребенка. Все было нормально, я три раза делала УЗИ. Все справки хранила, с каждой ксерокс снимала. До октября вообще все было хорошо, но в октябре на УЗИ мне сказали, что появились проблемы. Это было впервые, но чувствовала я себя нормально. Мной там занимались, делали все нужное и сказали быть аккуратной.

«Он на ладони мог уместиться»

- 5 ноября мне вдруг стало очень плохо, - вспоминает Замира Ахмедова. - Одилжон испугался, и они с Зиедой вызвали скорую. Мы сказали, что наблюдаемся в другом роддоме, но нас повезли в четвертый. Там в приемном работают очень хорошие врачи. Они мне сразу сказали, что начались преждевременные роды… Около половины пятого я родила, и ребенка сразу унесли. Потом я заснула. Проснулась уже в палате. Сразу спросила про ребенка, и мне сказали, что я родила мальчика, но его состояние очень тяжелое, и сейчас реаниматологи делают все что надо. Я стала просить, чтобы мне его показали, но мне сказали, что пока не придет главный врач, это запрещено. А потом пришла врач Белая (на тот момент и.о. главного врача роддома № 4 Калининграда – Ред.). Она отвела меня в реанимацию, и я в первый и последний раз увидела своего сына. Он такой маленький, на ладони мог уместиться. Лежал в кювезе… Белая мне стала говорить, что мальчику жить не надо. Потому что он все равно умрет, а если и не умрет, то останется инвалидом. И спрашивает меня: «Зачем тебе ребенок-инвалид? Чтобы всю жизнь на аптеку работать?» Она ведь так и спросила, прямо так! А потом говорит: «Вот он сейчас дышит только потому, что к аппарату подключен. А если его отключить, то он умрет». Она раз пять про этот аппарат повторила. И несколько раз спрашивала: «Зачем он такой тебе нужен?»…

От слов врача Белой я заплакала и сказала ей, что какой бы он ни был, мы с мужем его все равно заберем, и все, что надо, будем делать, нам религия не позволяет поступить по-другому, и мы оба очень хотим ребенка! А она все равно говорит: «Если отключить аппарат — он умрет! А ты еще молодая, еще родишь». И тогда я расплакалась, на колени перед ней встала: мы хотим ребенка, мы очень хотим ребенка, мы его выходим! И тогда она велела мне идти в палату. Тогда, 6 ноября, я видела нашего ребенка первый и последний раз. Когда мне сказали, что малыш умер, я не поверила. И решила, что Белая все-таки отключила технику…

Смертельный укол?

Также в материале, ссылаясь на врача роддома № 4 Калининграда, пожелавшего остаться неизвестным, рассказывается о действиях Елены Белой и врача-неонатолога Элины Сушкевич, которая прибыла в роддом № 4 в, чтобы транспортировать новорожденного в перианатальный центр.

«Около 09:40 Белая вновь приходит в ПИТ (палата интенсивной терапии) , и у нее происходит какой-то разговор с Сушкевич. После этого последняя внезапно прекращает те манипуляции, которые делала до прихода исполняющей обязанности главного врача, убирает часть медикаментов. А Белая, выйдя из ПИТ, собирает всех врачей и дает им команду переписать абсолютно все медицинские журналы и вообще всю документацию, в которой упоминается этот новорожденный, везде указав интранатальную смерть (смерть во время родовой деятельности). Примерно в 10:20 врач Элина Сушкевич в присутствии доктора Елены Белой (и еще одного врача) делает укол в пупочный катетер новорожденного. Ее действия привлекают внимание: детям с критически низкой массой тела ни одно лекарство нельзя вводить быстро. Она же вводит препарат струйно, то есть опорожняя шприц одним движением. Примерно через минуту кардиомонитор (он оставался включенным) стал пищать чаще, а затем выдал сигнал тревоги, характерный при остановке сердца», - пишет издание со ссылкой на свидетеля.

Напомним, 11 июля, завершилось рассмотрение апелляционной жалобы потерепевшей — матери умершего младенца — на меру пресечения врача. Калининградский областной суд оставил в силе решение первой инстанции о домашнем аресте Элины Сушкевич.