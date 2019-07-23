Врачи: Калининградцы не сдают на исследование снятых с себя клещей

Санитарные врачи Калининградской области продолжают исследовать не только клещей на зараженность энцефалитом или боррелиями, но и поведение горожан.

- За неделю зарегистрирован один случай клещевого энцефалита у жительницы Калининграда, в анамнезе - присасывание клеща в поселке Приморье, - сказано в отчете регионального Роспотребнадзора. - Клещ удален самостоятельно, пострадавшая за медицинской помощью не обращалась, клещ на наличие вируса не исследовался, профилактическое лечение пострадавшая не получала.

Также по итогам недели зафиксированы четыре случая клещевого боррелиоза.

- В анамнезе у всех заболевших - присасывания клещей, в том числе – многочисленные, - констатируют врачи. - Двое пострадавших самостоятельно удалили клещей и не обращались за медицинской помощью, клещи на зараженность боррелиями не исследовались. В двух других случаях исследование снятых клещей проведено. В одном случае зараженность клеща боррелиями была подтверждена. Но даже в этом случае пострадавшая за медицинской помощью не обратилась, профилактическое лечение не получала.

Всего с начала сезона от укусов клещей в Калининградской области пострадали 3407 человек, из них детей –1014. Чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях.