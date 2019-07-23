2019-07-23T14:53:04+03:00
Общество

Врачи: Калининградцы не сдают на исследование снятых с себя клещей

Горожане даже если и узнают, что клещ заражен, за терапией в поликлинику не обращаются
Надежда РЖЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Всего с начала сезона от укусов клещей в Калининградской области пострадали 3407 человек.Всего с начала сезона от укусов клещей в Калининградской области пострадали 3407 человек.Фото: Иван МАРКОВ
Изменить размер текста:

Санитарные врачи Калининградской области продолжают исследовать не только клещей на зараженность энцефалитом или боррелиями, но и поведение горожан.

- За неделю зарегистрирован один случай клещевого энцефалита у жительницы Калининграда, в анамнезе - присасывание клеща в поселке Приморье, - сказано в отчете регионального Роспотребнадзора. - Клещ удален самостоятельно, пострадавшая за медицинской помощью не обращалась, клещ на наличие вируса не исследовался, профилактическое лечение пострадавшая не получала.

Также по итогам недели зафиксированы четыре случая клещевого боррелиоза.

- В анамнезе у всех заболевших - присасывания клещей, в том числе – многочисленные, - констатируют врачи. - Двое пострадавших самостоятельно удалили клещей и не обращались за медицинской помощью, клещи на зараженность боррелиями не исследовались. В двух других случаях исследование снятых клещей проведено. В одном случае зараженность клеща боррелиями была подтверждена. Но даже в этом случае пострадавшая за медицинской помощью не обратилась, профилактическое лечение не получала.

Всего с начала сезона от укусов клещей в Калининградской области пострадали 3407 человек, из них детей –1014. Чаще всего клещи присасываются на придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Антон Алиханов о сносе Дома Советов: Никогда
Елена Дятлова: Я не вижу сегодня проблем по объектам в рамках программы «Безопасные и качественные дороги»
Олег Кутин объяснил, почему в СНТ «Победа» больше не ходит автобус №7
Вице-мэр Калининграда о ремонте улицы Киевской: Быстро не будет
Калининградец убил себя газонокосилкой
На трассе Калининград-Нестеров запретят левые повороты на перекрестке в районе Солдатово
В Зеленоградске бухгалтер МУПа присвоила 1,4 млн рублей
Калининградцы не смогли провезти в область 500 кг мяса и молочки из Польши и Литвы
Калининградцы начнут получать штрафы ГИБДД в электронном виде
На стадионе «Балтика» разместят две площадки для мини-футбола
На ул. Канта в Калининграде запретят остановку транспорта
Калининградцу сломали челюсть на карьере в Прибрежном
В Калининграде в течение дня отключено электричество на восьми улицах
В Балтийск в День ВМФ пустят дополнительные рельсобусы
Калининградцу грозит 4 года колонии за незаконную рубку деревьев
На ул. Батальной в Калининграде таксист сбил 13-летнего пешехода
В Калининграде 45 домов остались до вечера без горячей воды
Экс-помощнику Николая Цуканова предъявили обвинение в госизмене
В Калининграде на 24-м маршруте увеличили количество автобусов
Двое поляков на байдарке заплыли в воды Российской Федерации
За две недели по электронным визам в Калининград приехали около 1500 иностранцев из 26 стран
Ночью в Полесске сгорел автомобиль
Калининградец пытался нелегально провезти в Литву свыше 17 кг янтаря
В сентябре открывается авиасообщение Калининград-Краснодар
На выходных в области задержали 14 пьяных водителей
Полиция: В ДТП в районе Солдатово пострадали два человека