Играли гитлеровцам на «сталинских органах»: История трех капитанов, доехавших до Кёнигсберга на «Катюшах»

В конце июня мы уже писали о брошенном архиве музея на улице Артиллерийской, снесенного осенью 2013 года. Среди чудом спасенных документов обнаружилось фото военного времени, изображающее трех советских офицеров. На обороте – короткая карандашная подпись: «Капитаны: Гура, Литвинов, Васильковский. Мы вышли на государственную границу в районе реки Шешупе 17 августа 1944 года». Внизу виднелась приписка: «После вручения орденов». Каждый офицер, судя по скрещенным пушкам на погонах, служил в артиллерии, комплект наград на момент фотографирования у них также был одинаковым: по ордену «Отечественной войны» и «Красной звезды».

Благодаря архивам Минобороны, нам удалось установить личности всех офицеров со снимка: по центру сидит Аркадий Андреевич Литвинов из Ленинградской области, по правую руку от него улыбается Михаил Константинович Гура из Ворошиловграда, а по левую - Илья Трофимович Васильковский из-под Киева. Все трое служили в одном полку, в 95-м гвардейском минометном.

Известен этот полк тем, что на его вооружении стояли бесствольные системы полевой реактивной артиллерии М-8 и М-13, более известные по народному названию «Катюша». Рассказывать подробно о том, какое впечатление на противника производили залпы «Катюш», мы тут не будем. Довольно известно, что в немецких войсках эти реактивные установки были прозваны «сталинскими органами» из-за характерного звука, издававшегося при запуске снарядов, а выживавшие после ее обстрелов гитлеровцы практически не оказывали сопротивления, так как получали сильнейшие контузии.

«Катюши» против танков

Теперь вернемся к нашим героям. Первым из них получил боевую награду киевлянин Илья Васильковский. Он был призван на фронт с самого начала войны и вскоре стал заместителем командира 403 гвардейского минометного дивизиона по политчасти 95 гвардейского минометного полка. В 1941 году его родное село попало в оккупацию, поэтому бил врага он с особым ожесточением. 28 февраля 1942-го Васильковский получил свое первое тяжелое ранение, но вскоре вернулся в строй.

Боевая машина М-13 ("Катюша") весной 1945-го в Кведнау. Публикуется впервые.Фото: из семейного архива

В конце лета 1943-го полк гвардейцев-минометчиков поддерживал ураганным огнем части 62-й стрелковой дивизии при прорыве обороны немцев в Ельненском районе Смоленской области. За бои в районе деревень Нестеры, Горки, Бывалки, Матвеевщина, Кукуево и Каратаево, где красноармейцы имели успех, Илья Васильковский получил орден «Красной звезды». Из наградных документов следует, что 403-й дивизион 29 августа отбил 3 контратаки гитлеровцев, в которых, благодаря точному огню минометчиков, было подбито до 15 танков и рассеяно до батальона пехоты. На следующий день дивизион Васильковского в районе деревни Забежная подбил еще 3 танка и 1 бронемашину, а также уничтожил свыше половины батальона немцев, обеспечив дальнейшее наступление 123 стрелкового полка.

- Личной работой среди бойцов и командиров на огневых позициях товарищ Васильковский поднимал моральный дух и крепил железную воинскую дисциплину, - говорится в документе.

Буквально через несколько дней орденом «Отечественной войны 2-й степени» был награжден и друг Васильковского - Аркадий Литвинов, который на тот момент был начальником штаба 402 гвардейского минометного дивизиона. 17 сентября во время боев в районе деревни Бердники 287 стрелковый полк, работавший в связке с минометчиками, пошел в атаку, но, встретив сильное сопротивление, залег и больше никак не мог продвинуться вперед. Тогда Литвинов принял решение выдвинуть одну из батарей «Катюш» на передний край.

- Прямой наводкой дал залп по скоплению пехоты и огневым средствам противника, - сообщает нам наградной документ. - Залпом батареи было уничтожено: одна минометная батарея, две пулеметные точки и до 40 солдат и офицеров противника.

287 стрелковый полк после оглушительного артналета поднялся в атаку и занял село.

Вышли к границе и получили по ордену

Теперь вернемся к фотографии с тремя капитанами-однополчанами. Литвинов, Гура и Васильковский к середине августа 1944-го, сразу после выхода к границе Восточной Пруссии, были награждены практически одновременно. Михаил Гура на тот момент занял место Литвинова (он стал начальником штаба 402 гвардейского минометного дивизиона), Аркадий Литвинов пошел на повышение и занял должность помощника начальника штаба полка, а Илья Васильковский по-прежнему оставался заместителем командира 403 гвардейского минометного дивизиона по политчасти.

Гура получил орден «Отечественной войны 2-й степени» за 4 отбитые контратаки в конце июня под Витебском, Литвинов был награжден орденом «Красной звезды» также за бои южнее Витебска и занятие села Старобобылье, а Васильковский получил орден «Отечественной войны 2-й степени» за организацию прорыва обороны под Вильнюсом.

Учил воевать на своем примере

Если проанализировать награды и повышения, то можно сделать вывод, что у Васильковского либо не ладились отношения с командованием, либо он намеренно хотел оставаться на том месте, на котором находился. Пока коллеги капитана получали новые должности, он оставался со своими людьми, показывая на личном примере, как необходимо воевать.

Например, в ночь 7 на 8 июля 1944 года, когда дивизион Васильковского занял огневую позицию в полутора километрах восточнее Вильнюса, он дал залп на рассвете и получил в ответ шквальный огонь гитлеровцев.

- Противник обрушился огневым налетом на огневую позицию и обстреливал и бомбил ее в течение всего дня, - говорится в наградном листе. - Несмотря на это товарищ Васильковский сам лично взялся за подвоз боеприпасов и обеспечил дивизион на полные сутки боя. Дивизион дал три залпа по основным средствам противника, после которых наша пехота смогла очистить всю северную часть города. Когда при подвозе боеприпасов был ранен водитель, товарищ Васильковский сам вывел из-под обстрела машину.

В октябре того же года Васильковский вновь был награжден, и снова орденом «Отечественной войны 2-й степени». Под городом Богушевск, когда его дивизион был оперативно переподчинен 215 стрелковой дивизии, была потеряна связь с командованием, но капитан не растерялся. Он принял на себя командование батареей и отбил две контратаки противника. При форсировании реки Березина его дивизион вновь попал под бомбежку, и тогда Васильковский опять полез в пекло. Сначала он ликвидировал пожар 2 машин с боеприпасами, а потом лично увез из-под бомбежки машину, шофер которой был ранен.

Впрочем, это была не последняя награда капитана. Перед самым днем Победы Васильковского, все так же остававшегося заместителем командира по политической части (правда, уже не 403-го, а 2-го дивизиона) наградили в четвертый раз. И тут он оставался со своими бойцами-артиллеристами. Как сообщают документы, 6-го апреля, в самом начале штурма Кёнигсберга, дивизион менял огневую позицию и попал под артиллерийский обстрел.

- Одна боевая установка была повреждена, водитель и командир орудия ранены, - говорится в наградном листе. - Товарищ Васильковский, несмотря на обстрел, с помощью бойцов оказал помощь раненым, быстро устранил повреждение и лично сам вывел боевую установку из-под обстрела, чем спас боевую технику и личный состав.

После штурма минометчикам Васильковского отдохнуть не дали. 16 апреля командир дивизиона был контужен и не мог выполнять боевые задачи. Пришлось капитану занять его место.

- Гвардии капитан Васильковский в течение суток поддерживал наступающую пехоту, сам находился в боевых порядках пехоты и за сутки отразил 3 контратаки, подавил огонь 2 минометных батарей, разбил 3 машины с пехотой. Своей смелостью гвардии капитан Васильковский в бою увлекал весь офицерский состав, - читаем мы в описании подвига.

За совокупность побед Илья Васильковский к концу войны получил орден «Отечественной войны 1 степени».

Парад и салют в Кведнау

С конца апреля 95-й гвардейский минометный полк фактически находится на заслуженном отдыхе в районе Кведнау (Северная Гора – Ред.). 1 мая там проходит парад и спортивные соревнования между дивизионами. А 9 мая 1945 в 3:00 гвардейцы услышали по радио сообщение о полной победе Красной армии.

- Город Кенигсберг ракетами, трассирующими пулями салютует окончанию военных действий и полной победе, - сообщает писарь полка в журнале боевых действий.

Судя по архивным данным, все три капитана Победу встретили живыми и здоровыми. Что с офицерами стало после войны, сказать сложно. Но домой из них всех только Михаил Гура вернулся невредимым. Илья Васильковский пережил за годы фронтовой жизни два тяжелых ранения, а Аркадий Литвинов – одно тяжелое и два легких.