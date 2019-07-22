«Потерпеть до сентября»: Власти Калининграда объяснили, почему нельзя сократить срок ремонта улицы Горького

Калининградцам снова придется потерпеть. На этот раз дорожники будут испытывать на прочность нервы жителей улицы Горького и прилегающих к ней транспортных артерий. Прямо сейчас от СНТ «Победа» и до кольцевой развязки в районе пересечения с улицей Гайдара несколько бригад рабочих снимают верхний слой асфальта, поливают битумом отфрезерованную поверхность дороги и укладывают на нее свежие слои покрытия. Во вторник днем ход работ приехала проконтролировать комиссия под руководством министра развития инфраструктуры Елены Дятловой. Вместе с ней в конец улицы Горького прибыл председатель комитета развития дорожно-транспортной инфраструктуры Олег Кутин и руководитель «Дорожно-строительного предприятия», депутат горсовета Сергей Григоренко.

Перескочив через свежеуложенный асфальт, который еще даже не успел застыть, Дятлова вместе с коллегами продемонстрировала журналистам, как в сторону центра города медленно, но неуклонно движется асфальтоукладчик, и отрапортовала, что работы на этом участке ведутся в соответствии со всеми графиками.

- Тут было сделано фрезерование верхнего слоя асфальта, сейчас кладутся выравнивающие слои, а потом, как закончат второй этап, положат верхние слои, - указывая куда-то под асфальтоукладчик, рассказала Дятлова. – Основание мы не трогаем!

Тут же министр напомнила, что дорожное основание в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» менялось лишь на улице Шатурской, а также будет меняться на участке трассы Калининград-Полесск.

- На информационном стенде написано, что все работы закончатся в сентябре. Рабочие успевают? – поинтересовались журналисты.

Похоже, что со сроками сдачи что-то поменялось, потому что Дятлова обратилась к Сергею Григоренко.

- У вас же контракт до октября? – переспросила она.

- До конца сентября, да, - отреагировал тот. – Раньше не справимся. Тут трудности с этапами закрытия. Пока один участок не сделаешь, на другой нельзя перейти.

Позже Дятлова уточнила, что все работы компания ДСП должна выполнить до 1 сентября, но к 1 октября объект должен быть полностью сдан.

- Понимаете, - Григоренко начал объяснять, почему так сложна для строителей улица Горького, - на участке, на котором мы сейчас находимся, больше всего работ, связанных с перестановкой бортового камня, строительством тротуаров… Тут самая трудоемкая работа, которая требует больше всего времени. Дальше, ближе к центру, будет меньше таких работ. Там у нас, в основном, работы, связанные с фрезерованием и устройством покрытия, а тротуары мы местами совсем трогать не будем.

По словам Дятловой, уже выполнено около 30% работ по улице Горького. Григоренко добавил, что для того, чтобы успеть в срок, некоторые бригады работают в субботу и воскресенье. Правда, увеличивать рабочий день для своих подчиненных подрядчик не стал, они по-прежнему работают до 18:30.

- В увеличении рабочего дня необходимости сейчас нет, - вступился за коллегу Олег Кутин. – Что касается второго этапа, то мы обсуждали возможность проведения работ в вечернее время. Но мы понимаем, что дома там близко размещены к проезжей части. Это будет вызывать большие неудобства для жителей, поэтому мы постараемся к увеличению рабочего дня не прибегать.