Двухмиллионный автомобиль АВТОТОР помогает детям

Как известно, в марте этого года калининградский завод АВТОТОР выпустил двухмиллионный автомобиль. Им стал КИА Cerato нового поколения.

Выпуск юбилейной машины стал заметным событием не только для коллектива завода, но и для всего региона. Автомобиль было решено подарить Благотворительному центру «Верю в Чудо». Подарок был крайне необходим. И сейчас автомобиль выполняет необычайно нужную и важную работу, помогая тяжелобольным детям.

24 ЧАСА В СУТКИ

Подарок АВТОТОР попал в распоряжение Надомного хосписа «Дом Фрупполо», который является подразделением центра «Верю в Чудо» и специализируется на оказании паллиативной помощи детям. Появление второго автомобиля (у хосписа уже есть кроссовер «Лада») сразу же решило многие проблемы.

- Сейчас в нашей паллиативной службе работают 13 специалистов и 32 волонтера, которые непосредственно поддерживают паллиативных детей, - рассказывает директор Благотворительного центра «Верю в Чудо» София Лагутинская. - На то, чтобы добраться на общественном транспорте, наши специалисты иногда тратили целый день, из-за чего можно было охватить помощью только одного ребенка. Теперь у нас значительно увеличивается оперативность, снижаются затраты времени на транспортировку. Это большая поддержка. Для нас такой подарок является поистине бесценным, поскольку именно мобильность выступает основным критерием эффективности работы всего благотворительного центра. Мы от всего сердца благодарим компанию АВТОТОР в лице ее основателя Владимира Ивановича Щербакова, главного акционера Сергея Владимировича Щербакова, а также весь коллектив предприятия за такой щедрый подарок.

Сейчас на попечении «Дома Фрупполо» находятся 87 детей, из которых 44 проживают за пределами Калининграда. Ездить приходится буквально по всей области, включая самые отдаленные поселки. Объем работы очень большой, ведь паллиативная помощь - это не только медицинский уход, но и комплексная работа с семьей в целом. Детей и родителей посещают психологи, эрготерапевты, физиотерапевты, игровые терапевты. Кроме того, по приглашению «Дома Фрупполо» в регион регулярно приезжают специалисты из федеральных центров, и их тоже необходимо доставить по адресу. Не так давно, к примеру, в области побывали онкологи из Санкт-Петербурга, которые за два дня проконсультировали более 100 человек в Калининграде и Гусеве.

- Когда к нам на попечение поступает новая семья, я всегда выезжаю к ним, изучаю бытовые условия, знакомлюсь с ребенком и составляю план дальнейшей работы, в соответствии с которым семью будут посещать наши специалисты, - объясняет врио руководителя хосписно-паллиативной службы Наталья Янчарук. - Автомобиль нам остро необходим не только для того, что развозить специалистов, но и для того, чтобы проводить обучение родителей детей. Иногда мы выезжаем и по просьбам медицинских учреждений области.

В «Доме Фрупполо» работает телефон горячей линии, поэтому поддержка семьям с тяжелобольными детьми оказывается в буквальном смысле круглые сутки. Автомобиль в таких случаях становится просто незаменим.

- Пока что подаренный АВТОТОР KIA вожу я сама, - говорит глава службы. - Мне очень нравится - мягко рулится, удобная продуманная эргономика. Уже больше 1000 километров успели проехать. Поскольку количество выездов увеличивается, мы будем брать водителя на полную ставку, чтобы можно было полноценно выезжать на двух машинах. Хотя мне теперь даже немного жалко будет водителю Cerato передавать, - с улыбкой добавляет Наталья.

По оценкам специалистов «Дома Фрупполо», сегодня в нашей области более 400 больных детей нуждаются в паллиативной помощи, но не получают ее.

- Такие дети часто «невидимы», живут в четырех стенах или в очень отдаленных местах области. И они про нас не знают, и мы про них не знаем, - говорит София Лагутинская. - Часто родители сталкиваются с тем, что педиатры или участковые врачи на местах не в курсе, как помочь такому ребенку. И это объяснимо, поскольку невозможно знать все о редчайших заболеваниях или про то, как, например, менять канюли на трахеостомах. Но в результате родители, увидев, что в государственных учреждениях помощь не оказывается, просто перестают туда обращаться, и об этих детях больше никто ничего не знает. Мы ведем большую кампанию по популяризации потребности оказания паллиативной помощи. Обращаемся ко всем: если вы знаете, что рядом с вами живет ребенок с паллиативным заболеванием, сообщите, пожалуйста, по телефону нашей горячей линии 336-063. Вполне возможно, наша служба сможет оказывать ту специфическую помощь, которая необходима семье!

Первым водителем подаренной АВТОТОР машины стала врио руководителя хосписно-паллиативной службы Наталья Янчарук.

ВСЕСТОРОННЯЯ ПОМОЩЬ

Подаренный автомобиль стал еще одним символом тесного сотрудничества АВТОТОР и центра «Верю в Чудо», которое развивается на протяжении последних лет. Автопроизводитель активно поддерживает благотворительные мероприятия, проводимые центром, помогает организовывать спортивные турниры и оказывает адресную помощь детям. Также компания регулярно выступает в качестве генерального спонсора на мероприятиях, организуемых «Верю в Чудо» в поддержку детей с тяжелыми заболеваниями.

В 2018 году волейбольная команда АВТОТОР приняла участие в благотворительных соревнованиях центра «Верю в Чудо», все средства от проведения которых направлены на помощь больным детям. А в мае 2019 года на турнире по мини-футболу, помощь в организации которого оказал автопроизводитель, удалось собрать порядка 90 тысяч рублей - деньги направят на организацию осенней смены реабилитационного лагеря «Мираклион» для детей, победивших онкологическое заболевание.

Еще одно яркое событие состоится совсем скоро. 3 августа при поддержке АВТОТОР на «Стадионе Калининград» пройдет благотворительный велозаезд «ДЕЛАЙ НА ВЕЛО ДОБРОЕ ДЕЛО!». Собранные благотворительные взносы будут перечислены на организацию очередной смены лагеря «Фрупполо», который организован специально для семей с тяжелобольными детьми. Приглашаются все желающие!

КСТАТИ

Фонд «Верю в Чудо» стал далеко не единственным, кто получил в подарок автомобиль, выпущенный на АВТОТОР. В 2017 году новый KIA стал наградой семье Макаровых - победителям прошедшего в Калининграде турнира «Семейные игры». В прошлом году подарок от АВТОТОР получила многодетная семья Егорцевых из Гусева - кроссовер KIA Sportage. На 70-летие Калининградского областного драматического театра АВТОТОР совместно с корейскими партнерами подарил фургон Hyundai HD78.

Не остаются без внимания и работники компании. Бригадира Сергея Станкевича, работающего на автозаводе с 17 мая 1997 года, в благодарность за верность компании и ежедневный добросовестный труд тоже поощрили новым KIA.

реклама