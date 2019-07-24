В Калининграде полковника полиции подозревают в миллионной взятке

В минувший вторник, 23 июля сотрудники регионального Управления ФСБ России задержали начальника отдела министерства внутренних дел РФ по Московскому району Калининграда Анатолий Семашко. Как теперь выясняется, у правоохранителей к офицеру имеются вопросы, связанные с его предыдущим местом службы – до перевода в Калининград Семашко возглавлял ОМВД России по Светловскому городскому округу.

- Отделом по расследованию особо важных дел Следственного управления СКР по Калининградской области в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам статьи УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», - рассказала представитель Следственного комитета Наталья Гацко. - Сведения о совершенном преступлении были получены в ходе расследования возбужденного в марте текущего года уголовного дела в отношении сотрудника того же отдела полиции, обвиняемого во взяточничестве, а также подкреплены результатами оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками УФСБ.

По версии следствия, начальник райотдела по предварительному сговору со своим подчиненным в период с июня 2015-го по октябрь 2016 года получал от одного из нелегальных добытчиков янтаря деньги не менее двух раз в неделю в обмен на покровительство силовиков. В общей сложности «черный копатель» заплатил больше миллиона рублей.

- В настоящее время полицейский допрошен, в его жилище и служебном кабинете проведены обыски, - добавила Гацко. - В ближайшее время следствие намерено решить вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения и предъявлении обвинения.

Служебную проверку начали и в областном УМВД.

- В случае подтверждения вины офицера он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам и понесет предусмотренную законом ответственность, - сообщили в полицейской пресс-службе.

СПРАВКА «КП»

Семашко Анатолий Валерьевич родился 28 января 1978 года в Ставропольском крае. В 1997 году поступил на службу в органы внутренних дел, начав с должности оперуполномоченного отделения угрозыска ОВД Ворошиловского района Астрахани. В 2002 году окончил Московский институт МВД России по специальности «юриспруденция».С 2003 по 2009 год занимал должность старшего оперуполномоченного отдела по организации агентурно-оперативной работы Управления угрозыска ГУВД Волгоградской области.

В 2011 году был назначен на должность начальника отдела угрозыска ОВД № 8 УМВД России по городу Волгоград.

С 2014 по 2017 год являлся начальником ОМВД России по Светловскому городскому округу Калининградской области.

С 2017 по 2018 год занимал должность начальника МО России «Багратионовский» Калининградской области.

В 2018 году назначен на должность начальника ОМВД России по Московскому району Калининграда. Награжден медалями МВД России «За отличие в службе» III,II,I степени.