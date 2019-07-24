На дне Балтийского моря исследователи обнаружили корабль времен Колумба

На дне Балтики обнаружен корабль, время постройки которого, по мнению ученых, относится к концу XV – началу XVI века. Как сообщает National Geographic со ссылкой на сайт британского университета Саутгемптон, объект был обнаружен с помощью гидролокатора еще в 2009 году государственной морской службой Швеции, осуществлявшей лоцманскую проводку и гидрографию. Правда, тогда информация о неизвестном предмете на дне моря распространения не получила.

Лишь спустя десятилетие при работах по прокладке подводного газопровода объект был замечен вновь. На этот раз ученые взялись за его обследование и были просто шокированы. На глубине 140 метров лежал прекрасно сохранившийся деревянный корабль, длина которого составляла 18 метров, что «немного уступает знаменитой «Санте-Марии», на которой в 1492 году Колумб открыл Америку».

- Ощущение такое, что как будто оно затонуло вчера, - восхищается археолог Родриго Пачеко-Руиз из исследовательской компании MMT, - мачты на месте и корпус не поврежден. На главной палубе все еще находится невероятно редкая находка - хрупкая лодка, используемая для переправки экипажа с корабля на берег и обратно, прислоненная к главной мачте. Это действительно потрясающее зрелище.

Пока ученым не известно ни имя судна (вполне может быть, что его и не было), ни его происхождение. Зато исследователи заметили несколько орудий. Однако ученые считают, что судно было торговым, а не военным, а пушками оно оборонялось от пиратов.

Сообщается также, что у судна отлично сохранились насосы, бушприт и некоторые декоративные элементы, что стало возможным из-за особенностей балтийской воды.