Человек-паук или Миранда Пристли: Какой вы киногерой?
«Комсомолка» предлагает калининградцам ответить на пару вопросов и узнать, в каком фильме вам бы дали главную роль
.Фото: из архива «КП»
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В Калининграде уже совсем скоро стартует один из самых известных в России фестивалей короткометражного кино «Короче». На днях его организаторы опубликовали программу, и через пару недель к нам начнут съезжаться именитые гости. А мы пока решили узнать, каким героем кино могли бы быть вы.
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ИСТОЧНИК KP.RU