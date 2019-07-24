2019-07-24T17:40:31+03:00
Общество

Человек-паук или Миранда Пристли: Какой вы киногерой?

«Комсомолка» предлагает калининградцам ответить на пару вопросов и узнать, в каком фильме вам бы дали главную роль
Сергей Богров
Поделиться:
..Фото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

В Калининграде уже совсем скоро стартует один из самых известных в России фестивалей короткометражного кино «Короче». На днях его организаторы опубликовали программу, и через пару недель к нам начнут съезжаться именитые гости. А мы пока решили узнать, каким героем кино могли бы быть вы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Александр Ярошук занял 435-е место в рейтинге эффективности депутатов Госдумы
В Калининграде появились уличные фонари, которые жители назвали противотанковыми надолбами
В Калининграде кузнец устроил нарколабораторию по производству мефедрона
УМВД: С 2015 года на «Солдатовском» перекрестке в ДТП погибли 9 человек
В Багратионовске в доме-интернате избили 95-летнюю постоялицу
В Калининграде на двух участках снесли самострои, землю отдадут многодетным семьям
«Хорошее здание, а виды вообще огонь!» В корпорации развития похвастались приобретением Дома Советов
Мэр Советска рассказал, что в его городе снова кто-то сломал скамейки
На День ВМФ в Балтийск назначили 20 дополнительных рейсов автобусов
Полиция: Здание бывшего театра королевы Луизы в Советске подожгли два подростка
Упавшая в траншею калининградка отсудила 150 тысяч рублей
В Краснознаменском районе коровы уничтожили посевы рапса на 800 тысяч рублей