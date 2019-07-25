Федор Бондарчук отказался приехать в Калининград на съемки детского фильма

В Калининграде уже больше недели идут съемки фильма «Золотая дюна». Это своеобразный ремейк известных советских детских лент «Кортик» и «Бронзовая птица» - конечно, со своей сюжетной линией и своими персонажами. Но идея та же: друзья находят артефакт (в этом случае - загадочный янтарный медальон), вокруг которого и закручивается история.

О процессе создания ленты рассказал режиссер и сценарист фильма Станислав Лебедев, который побывал на радио «Комсомольская правда» в передаче «Только у нас».

- Калининград нас очень хорошо принимает, помогает, мы рады, что выбрали вашу область. Сомнения были, все-таки, экспедиция - это всегда сложнее, чем студия. Но не жалеем ни секунды. Когда я писал сценарий, сразу подразумевал именно Калининград. Все локации, которые мы выбираем, не придуманные. Город будет узнаваем. Действие связано с тевтонцами, фильм начинается с древних времен, когда произошли события, положившие начало современному сюжету.

Съемочная группа побывает в Славском районе, на Бальге и Куршской косе. В Калининграде киношники выбрали знаковое место - Кафедральный собор на острове Канта. Ну а недавние съемки проходили на территории старинной кирхи в поселке Жемчужное.

- Много ночных съемок, - продолжает режиссер. - Это сюжетная необходимость, которая совпала с техническими условиями. У нас записывается чистый звук. Поэтому проезжающие машины, самолеты, собаки, туристы – все это мешает. А ночью идеальная тишина, звук получается идеальный. И в это особая прелесть, потому что эмоции, полученные ночью в кирхе, потом тяжело восстановить в студии при озвучании.

Вот только юным артистам сниматься в ночное время нелегко. Но Станислав Лебедев этому даже рад. Говорит, получается натурально.

- По сюжету у нас утро. Дети реально ночуют в кирхе. Они не изображают сонных, они просто действительно сонные. Зрители будут фильм смотреть и скажет: «Как убедительно! Они прямо спят на ходу».

Создатели фильма хвастаются, что с актерами им повезло. Это будущие звезды большого кино. К подбору исполнителей создатели фильма отнеслись самым тщательным образом. Кастинг занял полгода!

- У нас актеры соответствуют персонажам, - убежден Лебедев. - Они и играть-то сильно не должны. Просто мы между ними делаем новые отношения. Девочку на одну из главных ролей мы нашли в Мурманске, ребят – в Москве и Питере. Есть и калининградские актеры.

Станислав признается, что во время подготовки к съемкам кино о 16-летних ребятах он

много консультировался со своей дочкой и ее друзьями: обсуждали сленг, темы разговоров подростков. Взрослые артисты – профессионалы, хотя имен, знакомых широкой аудитории, кажется, в картине нет. А ведь могли быть!

- У меня состоялся разговор с Федором Бондарчуком, который идеально соответствовал одной роли злодея, - рассказывает режиссер. - И он меня удивил. Мне-то казалось, что Феде ничего не страшно. Однако он позвонил и говорит: «Что-то я боюсь. Может, не справлюсь». Но думаю просто у него жесткий съемочный график, поэтому тяжело выбраться в Калининград.

До начала сентября съемки в Калининграде должны завершиться. На экраны картина выйдет весной 2020 года.