Заставили понервничать: Сборная России начала турнир в Калининграде с победы

Женская сборная России снова приехала в Калининград. В этот раз - в рамках Кубка Губернатора Калининградской области, что по сути является подготовкой к олимпийской квалификации, которая пройдет в нашем городе 2 - 4 августа.

Стоит отметить, что это первые игры в 2019 году, когда наша сборная собралась в оптимальном составе. Возможно не хватает только Татьяны Кошелевой - к сожалению, она не сможет выступить за сборную на ближайших турнирах из-за проблем со здоровьем.

Стартовый состав нашей команды в первом матче против Бельгии был уже привычным для болельщиков: Наталья Гончарова, Ирина Воронкова, Ирина Королева, Ирина Фетисова, Ксения Парубец.

Начало прошло за явным преимуществом нашей сборной, которое превратилось в кошмар для тренерского штаба сборной Бельгии. Тайм-ауты и видеоповторы не могли привести в чувства подопечных Феликса Козловски - главного тренера наших соперниц. В итоге разгром в первой партии 25:13. Вторая партия прошла по иному сценарию. Бельгия с первых мячей навязала борьбу и создала себе небольшое преимущество. Игроки сборной России в свою очередь не могли совладать с подачей соперниц, совершали ошибки в атаке. Под конец партии навязали свою игру, но спастись от поражения не смоли - 22:25.

Третья партия повторила судьбу первой. На блестящую игру бельгиек в защите россиянки отвечали мощными атаками в лице диагональной Натальи Гончаровой. В итоге 25:14.

Четвертая партия прошла в равной борьбе. Только в концовке сборная России смогла немного оторваться в счете и Маргарита Курило поставила точку в матче 25:13.

- Первая партия у нас получилась практически идеальной, всё было чётко. Но во втором сете развалился приём. Отсюда пошли ошибки в атаке, - прокомментировал ход матча главный тренер сборной России Вадим Панков. - В четвёртой партии прием был плохим. Представляете, десять ошибок в сете только в этом аспекте. И выиграли мы его только на характере. Я получил информацию к размышлению, и теперь будем делать выводы. Во втором матче у нас будут перестановки в составе. Впереди у нас олимпийский отбор, и нам важно планомерно готовиться к этому турниру.

Доигровщица сборной России Ирина Воронкова поблагодарила болельщиков за поддержку:

- Было очень приятно. Нам было важно показать качественную игру, качественно выполнять те или иные элементы. Нужно было все делать в соответствии с установкой тренера. Где-то у нас получалось, где-то – нет. Но мы сделаем выводы и окажем уже другую игру.

Сегодня нашей сборной предстоит матч против сборной Германии. Завершится турнир для россиянок противостоянием с набравшей ход сборной Польши.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Германия обыграла Польшу

Первый матч турнира подарил болельщикам, собравшимся на трибунах Дворца спорта «Янтарный», потрясающую интригу. Сборные Германии и Польши настолько закрутили сюжет встречи, что предсказать победителя было невозможно до самого конца встречи.

В середине первой партии немецкая команда вроде бы оторвалась от соперников на несколько очков, но польские волейболистки перевели сет в упорную концовку. И все же сборная Германии довела партию до победы 25:23. Вот второй сет прошёл со значительным преимуществом польских волейболисток 25:16. Казалось, они и в дальнейшем будут владеть инициативой. Однако третий сет остался вновь за Германией. Все могло завершиться и в четырёх партиях, когда «бундесманшафт» имела несколько матчболов, но их не реализовала. В итоге счет в матче сравнялся 2:2.

В пятой партии сборная Германии быстро ушла вперёд 8:1. Казалось, сет быстро закончится разгромом. Однако польская команда смогла к концовке сократить отставание до одного очка. И все же немецкие волейболистки довели игры до победы – 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).