Еще 100 экспонатов: Основатель АВТОТОР подарил Музею Мирового океана уникальную коллекцию

Уникальная этнографическая экспозиция «Люди моря» работает в Морском выставочном центре Музея Мирового океана в Светлогорске с апреля 2016 года. Здесь представлены около 1000 предметов религиозных культов, масок, кукол и оружия с островов Юго-Восточной Азии. Собрание стало подарком музею от основателя АВТОТОР Владимира Щербакова, благодаря которому выставка скоро пополнится новыми интересными экспонатами. Около 100 аутентичных предметов, собранных в странах Африки, сначала доставили в Калининград морем, а затем грузовик с контейнером торжественно встретили на заводе АВТОТОР в микрорайоне имени А. Космодемьянского. Здесь же состоялась передача новинок Музею Мирового океана.

- Это экспонаты, которых не хватало для того, чтобы коллекция была максимально полной, - рассказал Владимир Щербаков. - На выставке «Люди моря» есть предметы, которые я лично приобретал и собирал на протяжении четверти века, что-то дарили мне друзья. Но основную часть представляет коллекция, которую я несколько лет назад приобрел у известного путешественника Хуберта Матишека. И это тоже абсолютно подлинные изделия, некоторым из них больше 100 лет! Посол Индонезии, который приезжал в Светлогорск, сказал нам, что подобной коллекции он еще ни разу не встречал. Теперь, когда экспозиция дополнится уникальными предметами из Африки, выставка расширит свои границы, и мы точно сможем сказать, что такого музея, как в Калининграде, нет больше нигде!

Основатель АВТОТОР Владимир Щербаков торжественно передал целый контейнер с экспонатами директору Музея Мирового океана Светлане Сивковой.

Владимир Щербаков поблагодарил весь коллектив АВТОТОР за добросовестный труд и призвал работников завода обязательно посетить обновленную выставку в Светлогорске. Автоторовцам и членам их семей билеты предоставляются бесплатно - расходы взял на себя региональный профсоюз работников автомобилестроения «АВТОТОР-проф».

Когда именно новые экспонаты смогут увидеть посетители, музейщики пока не говорят - впереди много кропотливой работы. По словам директора Музея Мирового океана Светланы Сивковой, специалисты сделают все возможное, чтобы подарок от крупнейшего предприятия региона и Владимира Щербакова калининградцы и гости региона могли оценить в самое ближайшее время. Прекрасным поводом для открытия обновленной экспозиции могут стать торжества по случаю 25-летнего юбилея АВТОТОР, который отмечается в 2019 году.

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- Выставка в Светлогорске является одной из лучших в мире среди коллекций предметов из Индии и Юго-Восточной Азии, - подтвердила Светлана Сивкова. - Экспозицию «Люди моря» (6+) посещают больше ста тысяч человек в год, и никто не остается равнодушным - все в полном восторге. Эта коллекция достойна того, чтобы специально ради нее к нам приезжали гости из других городов и стран. Мы очень рады, что у нас есть такой замечательный партнер. Если можно было назвать имя мецената десятилетия в России, то я бы назвала АВТОТОР и лично Владимира Ивановича Щербакова, потому что подобного примера частно-государственного партнерства в нашей стране крайне мало.

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Светлана Сивкова вручила Владимиру Щербакову памятный знак, посвященный 200-летию открытия Антарктиды.

- Знаю, что эта тема вам тоже близка. Во многом благодаря вам было спасено научно-исследовательское судно «Академик Федоров», участвующее в работах Российской Антарктической экспедиции, - отметила директор Музея Мирового океана.

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