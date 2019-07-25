Как путешественник из Калининграда ночевал на корабле «Пиратов Карибского моря»

В королевство - со служебного входа

Однажды я встретился в Светлогорске со своим давним знакомым, путешественником и заядлым яхтсменом. В последние годы Вадим вольно жил на одном из островков Карибского моря, время от времени занимаясь ремонтом яхт миллионеров, которые приходили в те края со всего света. Мы пили пиво, вспоминали былое, а потом приятель вполне серьезно пригласил меня в гости на его тропический остров. Вот так, в конце люто холодного и промозглого калининградского декабря, я и оказался на Антигуа, в краю вечного лета, среди высоких прибрежных пальм и сияющих звезд.

Со времени наших последних встреч характер моего старого друга не изменился, он по-прежнему оставался забавным разгильдяем, поэтому гостиницу для меня забронировать позабыл. Я прилетел поздним вечером, мотаться в такое время по отелям казалось нам скучным и бесперспективным.

- Поехали к королю, - сказал Вадим.

Маленькое государство Антигуа и Барбуда состоит из трех островов, два из которых и дали ему название. Третий остров, Редонда, – так уж повелось – вот уже много лет имеет своих королей. Во время моего посещения таковым был канадский литератор и художник Боб Вильямсон, бывший сотрудник «Times», когда-то расписывавший испанские храмы вместе с Пикассо.

Мы доехали до поворота в Инглиш-Харбор и свернули с асфальта на дорогу в густом пальмовом лесу. Спустя минуту фары осветили табличку на высоком металлическом заборе: «Королевство Редонда. Служебный вход». Вадим просунул руку сквозь белую узорчатую решетку и открыл калитку:

- Проходи!

Дворцовая обстановка

Путь в резиденцию освещал единственный фонарь на углу небольшого домика. Навстречу высыпал весь королевский двор. Сначала под ноги нам бросился полосатый кот, потом выскочила из кустов небольшая черная собачка. За ними по ступенькам спустился седой старик.

- Король Боб, - отрекомендовался он.

До того, как стать королем, Боб Вильямсон расписывал испанские храмы вместе с Пикассо.Фото: Александр ВИН

Перед каждым из трех больших окон стояло по столу, заваленному бумагами, записными книжками, карандашами и кисточками. Ржавый гвоздик и веревочка держали большое увеличительное стекло с медной ручкой. Со стены скалилась ритуальная маска, вырезанная из лопаточной кости какого-то большого животного. Деревянные полки несли на своих могучих спинах ржавый катерный винт, несколько старинных парусных канифас-блоков, черный мотоциклетный шлем, похожий на немецкую военную каску, разноцветные пустые бутылки. Глухо звякнули в углу боевые мечи, когда я тронул самый грозный из них.

Странные картины стояли на столах, на полках, на полу. Разбитая шлюпка на песчаном берегу, внимательная белая кошка, силуэт обнаженной негритянки в цветочном венке, красивый старинный парусник, летящий по синему небу над залитым солнцем зеленым островом. На каждом из полотен виднелась маленькая подпись - «Bob Wiliamson».

«Так получилось, я стал монархом»

Полночи мы с королем пили ром и говорили. Боб рассказывал тихо и медленно, прихлебывая остывший кофе:

- 12 лет назад я купил в Санкт-Петербурге деревянный парусник. Помню, как шхуна «Святой Пётр» подняла паруса, чтобы уйти в Вести-Индию. На борту, кроме меня, были и русские моряки. Судьба распорядилась так, что через три года после прибытия «Святого Петра» на Антигуа я стал четвертым монархом Королевства Редонда, а моя шхуна - флагманом королевского флота.

Уже на рассвете Боб достал из шкафа чистые простыни и наладил гостевую постель на старенькой кушетке.

- По одной коньяку, ты же не против? А теперь извини, приятель, я пошел спать…

Две недели я гостил на Антигуа, довелось мне несколько раз ночевать и на шхуне «Святой Петр». Но только под конец путешествия я нечаянно узнал, что этот кораблик, сделанный северными мастерами по старинным чертежам, снимался во всех частях известнейшего блокбастера «Пираты Карибского моря»!

С тех пор пролилось много тропических ливней. Король Боб умер, а без него скоро сгнил в жарких водах и флагманский корабль. Сейчас кормовая доска с его названием находится