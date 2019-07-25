Почему литовские СМИ беснуются из-за электронных виз в Калининградскую область

Как известно, с 1 июля этого года Калининградскую область можно посетить по одноразовой электронной визе. Оформить ее можно на сайте МИД РФ не позднее, чем за четыре календарных дня до предполагаемой поездки на срок до 30 дней с разрешенным сроком пребывания в России не более восьми суток со дня въезда. Консульский сбор при этом не взимается.

Среди граждан 53 стран, которые могут воспользоваться нововведением, особый энтузиазм проявили даже не поляки, как ожидалось. Фору им дали наши восточные соседи в лице граждан Литовской Республики, которые еще в экспериментальный период с 1 по 4 июля создали на границе многочасовые очереди. По имеющимся данным, только за эти четыре дня в самую западную область РФ со стороны Литвы въехали 2 тысячи человек.

Но еще более эмоционально на визовую «электронку» отреагировали… литовские средства массовой информации. Причем задолго до начала работы нового порядка пересечения границы.

«Бесплатные визы в Калининград: радость путешественникам и возможные опасности» - за две недели до 1 июля предупреждал сограждан портал alfa.lt. Цитируя слова посла Литвы по особым поручениям Эйтвидаса Баярунаса, который «не исключил, что, открыв границу, увеличатся внутренние опасности, которые связаны с возможной деятельностью (российских) спецслужб на приграничной территории».

Шпионский скандал на пустом месте попытался разжечь и национальный телеканал ЛРТ. «Эксперты напоминают, что пока одни в России пытаются привлечь туристов, другие их расценивают, как потенциальных шпионов, - вещали бдительные телевизионщики. -Литовская разведка неоднократно предупреждала, что российские спецслужбы интересуются теми, кто отправляется в Россию, пытаются вербовать таких людей, часто с помощью шантажа». Мол, небезопасно подключаться даже к Wi-Fi в калининградских кафе, ибо всемогущее «кей-джи-би» тотчас получит доступ к содержанию телефона или ноутбука беспечного туриста.

Стоило электронным визам заработать, литСМИ наполнились ужастиками о первых впечатлениях от посещения Калининградской области (будто до этого она была для литовцев настоящей Terra Incognita).

«Калининград встречает литовцев проблемами» - мрачно объявляла клайпедская газета «Vakar ekspresas». При этом позиционирующее себя безусловно европейским (а значит, высококультурным) издание в выражениях не стеснялось. «Что туда ехать, в это террористическое государство? – строчил один из комментаторов. - Разве что поср…ть».

После прочтения таких откровений создается впечатление, будто в Литве для отправления нужды уже и мест не осталось.

Автора портала Delfi Калининградская область встретила дождливой погодой. (В соседней Литве же 365 дней в году светит жаркое солнце.) С трудом он дошлепал по лужам до Светлогорска. И здесь узрел «кич блестяшек и безвкусную музыку», попутно поразившись тому, что «время застыло», «повсюду следы советского», «таксисты любят Путина», а «продавцы ругают литовцев». Действительно, с чего бы?..

Тема бесплатных электронных виз попала и в сводки бизнес-новостей. Все тот же портал Delfi поделился жалобами женщины, которую не пустили в Калининградскую область из-за того, что автомобиль, на котором она ехала с мужем, был служебным, а не личным. Хотя фирма полностью принадлежала супругам, пересечь границу на машине им не позволили из-за отсутствия доверенности. Материал изобилует нелицеприятными оценками работы российских пограничников и таможенников.

Истинная причина десятков таких публикаций, вышедших за последний месяц, проста. И раскрыл тайну один из литовских порталов. «Пока мы подсчитываем, сколько сотен миллионов евро жители приграничных районов вывозят в Польшу, рядом с нами рождается еще один оазис для закупок, который способен всасывать в себя огромные суммы денег» - признался его экономический обозреватель.

Эксперты признают, что в Калининградской области литовцы могут и отдохнуть дешевле, чем у себя на родине, и приобрести множество товаров по более низким ценам. Раньше в роли такого «пылесоса» выступала Польша. Но до российского эксклава многим жителям Литвы элементарно ехать ближе, а значит, он становится мощным конкурентом полякам.

Таким образом, следует признать, что введение электронных виз пока стало самым большим экономическим достижением калининградских властей. Что само по себе неплохо, хотя, конечно, и не дает повода расслабляться.