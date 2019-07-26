Как сборная России обыграла Германию в Калининграде

Вчера вечером завершился второй игровой день матчей на Кубок Губернатора в спорткомплексе “Янтарный”. Первыми играли команды Польши и Бельгии. Неожиданностей не произошло, польки выдержали свой уровень игры и уверенно переиграли соперниц. Лишь в первой партии команда Бельгии могла зацепиться за промежуточную победу, но серия собственных ошибок в концовке свела все шансы к нулю. Итоговый счет 3-0 (26:24, 25:21, 25:20).

Второй парой команд вышли на площадку сборные России и Германии. В стартовом составе нашей сборной произошли небольшие изменения, Алла Галкина заняла место либеро. Первый матч она пропустила и не была в заявке. Кроме того, в тренировочной форме на скамейке сидела Анна Котикова - медицинский персонал активно “колдовал” над ее правым коленом.

Предполагалось, что результат матча во многом будет зависеть от противостояния двух диагональных - Натальи Гончаровой и Луизы Липпман. Про последнюю стоит сказать, что игрок она не заурядный, способный тянуть команду вперед. Одна из немногих немецких волейболисток, кто востребован в сильнейших клубных чемпионатах мира. В данный момент играет за итальянскую команду «Иль Бизонте Фиренце» из Флоренции.

Но все прогнозы сбылись. Липпман действительно была лидером атаки наших соперниц, но с нашей стороны все было не так однозначно в игровом плане. Нет, сборная России не провалилась в атаке, наоборот, выглядела уверенно и без явного лидера. И этот момент создавал большие проблемы для блокирующих наших соперниц. Связующая Евгения Старцева в атаке равномерно нагружала всех нападающих, и немкам каждый раз приходилось гадать - куда пойдет передача. Уверенно и в атаке и на блоке сыграли наши центральные. Стабильный прием позволил чаще задействовать в центре сетки Ирину Фетисову и Екатерину Ефимову. Вся первая партия прошла с явным доминированием сборной России над соперницами - 25:18.

Начало второй партии можно смело назвать именем Луизы Липпман. Акцент атаки практически полностью сместился в ее сторону, и для сборной Германии это сделало результат. У нас же снова, как и в матче с Бельгией, начались проблемы в приеме. К середине партии счет не вызывал уверенности в исходе - 6:11, и наш тренерский штаб во главе с Вадимом Панковым начал тасовать состав. Ксения Парубец уступила место Маргарите Курило, а Ангелина Лазаренко сменила в центре сетки Екатерину Ефимову. Но это не принесло желаемого результата, хоть и в концовке казалось, что игра у наших девушек наладилась - 22:25 в сете и 1:1 по партиям.

В третьей парии сборная России заиграла ничуть не хуже. Немного больше нагрузки в атаке получила Ирина Воронкова и полностью оправдала доверие команды. Немки выглядели растерянными, что и отразилось на счете - 25:12.

В четвертой партии надежда немок спасти игру исчезла уже к середине. Перевес хозяек площадки в пять очков (15:10) не лучшим образом сказался на боевом духе сборной Германии, в то время как россиянки продолжали давить на соперниц. В итоге - победа сборной России в партии (25:19) и в матче (3:1).

Сегодня, 26 июля, в матче между Россией и Польшей определиться обладатель Кубка губернатора Калининградской области. И опять же, предварительно это будет противостояние двух диагональных. Польскую сторону представляет 22-летняя Мальвина Смажек. А чем все закончится, узнаем уже вечером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Панков, главный тренер сборной России:

- Это уже вторая игра на турнире, и мы втянулись. Действовали намного лучше, чем в матче с Бельгией. Была небольшая потеря концентрации во второй партии, потому и уступили. Но вообще играли мы с солидным отрывом. Третий и четвертый сет мы провели с большим заделом. Игроки, которые вышли на замену, сыграли хорошо, выполнили тактическую установку, забили то, что было нужно. Изначально я планировал вообще сыграть вторым составом, но был риск уступить, а болельщиков расстраивать не хотелось. Потому волейболистки основы тоже провели на площадке много времени. Вообще, игрой команды я доволен.