Футбол, серфинг или гольф: Какой вид спорта подходим вам по знаку зодиака

Лето — отличное время для отдыха и для перемен. Решили заняться здоровьем и стать активнее? Отлично! Но какой вид спорта выбрать? Подскажем!

Овен

Активности Овнов можно только позавидовать. Вы точно никогда не сидите на месте. Вам как никому подходят командные виды спорта, а также те, где есть соревновательный момент. Поэтому займитесь футболом, теннисом или волейболом.

Телец

Тельцы спокойны, миролюбивы и сдержанны. А еще они обожают комфорт — это всем известно. Нет, это совсем не значит, что нужно сидеть в кресле, поедая очередную кучку глазированных сырков. Просто чересчур экстремальные виды спорта определенно не для вас. Начните с чего-то очень легкого, вроде велосипеда или плавания. Для особо искушенных Тельцов могут подойти даже лыжи или фигурное катание.

Близнецы

Близнецы находятся в постоянном движении и всегда следят за фигурой. Вам лучше всего подойдут те виды спорта, где нужно демонстрировать скорость и реакцию. Бег? Конечно! Теннис? Разумеется. Многим представителям этого знака подойдет и старая-добрая гребля и даже благородное фехтование. Признайтесь, что захотелось сделать кому-то туше, не так ли?

Рак

Раки весьма усидчивы и обязательны. И если они выбирают какой-то вид спорта, то это часто бывает навсегда. Им вполне подойдут скалолазание и восточные единоборства. Но если, скажем, альпинистское снаряжение вам не по душе, то обратите внимание на спокойную и умиротворяющую йогу. Вот где понадобятся все ваши качества. Попробуйте выполнить все асаны, но только чтобы потом друзья не унесли вас с коврика, помогая разогнуться. Вот это задачка.

Лев

Вот кто действительно живет спортом, так это Львы. Вам подойдут как командные, так и индивидуальные виды. Поэтому волейбол, футбол или хоккей уже ждут. А если все-таки хочется воспитать характер или демонстрировать мышцы, то выбирайте бокс или борьбу. Эти варианты, конечно, не для неженок. Но зато всегда сможете прогнать ребят с нунчаками из темного переулка.

Дева

Девы и спорт по жизни идут немного разными дорогами. Им бы отлично подошли шахматы, но только не в этот раз. Виды активности, связанные с эстетическим удовольствием, вполне устроят и вас. Например, художественная гимнастика или конный спорт. Ну не вскидывайте так брови. Скалолазание тоже подойдет.

Весы

Весы любят, чтобы все происходило неторопливо. И, конечно, спорт им подходит именно такой. И определенно никакого насилия, вроде бокса и боев без правил. Фитнес, пауэр-лифтинг, ну, может быть, теннис в качестве компромисса. А еще балет. Бале-е-т, слышали? Так что отбросьте мечты о карьере в духе Майка Тайсона и Брюса Ли.

Скорпион

Скорпионы всегда готовы доказать окружающим, насколько они сильны и выносливы. Поэтому они будут органично участвовать и в марафонском забеге, и в борьбе, и даже в регби. В общем, вам подойдет любой вид спорта, который испытывает выдержку и стойкость.

Стрелец

Для Стрельцов в любом виде спорта важен момент состязания. Им не только нужно иметь достижения, но куда важнее подтвердить их каким-то статусом. Поэтому они часто выбирают те виды спорта, где они смогут действовать независимо. Например, бег или автогонки. Азартные Стрельцы могут остановиться также на дайвинге и прыжках с парашютом. Если это слишком рискованно, то просто сыграйте в «Монополию». Не так страшно, но азарт удовлетворите. Главное в конце не распсиховаться.

Козерог

Козероги не ждут от спорта мгновенных результатов, поэтому могут заниматься упорно и терпеливо. Ваш идеальный вариант — езда на велосипеде. Хочется сменить картинку? Тогда попробуйте парусный вид спорта. Кстати, не исключено, что вам также понравится серфинг.

Водолей

Энергии у Водолеев хоть отбавляй. Но дисциплину они совсем не признают. Представители этого знака охотно берутся лишь за те виды спорта, которые способны подарить им разнообразие. Обязательно попробуйте биатлон, а еще лучше многоборье. Там уж точно не заскучаете. Только от ударов уворачиваться не забывайте.

Рыбы

Давайте признаемся, Рыбы далеки от спорта. Поэтому классические варианты им точно не подойдут. Им нравится спокойное времяпрепровождение, вроде гольфа или кёрлинга. А еще этому знаку подойдут виды активности, которые находятся на стыке спорта и искусства. Фигурное катание или синхронное плавание — отличный выбор. И, разумеется, Рыбы – фанаты музыки. Танцы и аэробика, особенно водная, тоже им понравятся.