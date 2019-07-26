Неофициальный гимн Калининградской области родился на сенокосе

В 1954 году областной Дом народного творчества объявил конкурс на создание песни о янтарном крае. Причем сначала требовалось написать подходящие стихи.

В числе тех, кто прислал свои варианты, был Лев Колбасенко. Фронтовик, после войны служил в бывшей Восточной Пруссии, а когда снял погоны, стал работать в школе поселка Громово Славского района. Будучи учителем математики, физики и черчения, из-за нехватки педагогов порой вел и другие предметы. Но с особым удовольствием преподавал литературу, к которой у него самого была явная склонность.

Как вспоминал Лев Никифорович, слова будущего неофициального гимна области пришли ему в голову, когда он косил сено:

В славном сорок пятом

Ты пришел солдатом

К берегам Прибалтики –

Русский человек,

И сказал: «Довольно!

Чтобы не быть войнам,

Пусть земля советская

Будет здесь навек!»

Впервые текст неофициального гимна области был опубликован 25 июля того же года в газете «Калининградский комсомолец». Правда, стихи поставили под названием «Песня калининградцев».

А потом опубликованный текст попался на глаза Павлу Турчанинову. Он тоже прошел войну, после которой окончил Ростовское музыкальное училище и был направлен преподавать в культпросветшколу Советска. По прочтении стихов начинающего поэта Колбасенко в душе у начинающего композитора Турчанинова вдруг зазвучала вальсовая музыка, которую он и представил на конкурс.

Как это часто случается, членам жюри музыка не понравилась. Зато она сразу легла на душу всем остальным. О популярности получившейся песни можно судить хотя бы по тому, что ее мелодия долго была фирменной заставкой областного радио.

Когда уже в 2000-х пытались создать официальный гимн региона, среди прочих вариантов была предложена и эта старая добрая песня. Однако произведение Колбасенко-Турчанинова сочли слишком несовременным, устаревшим. При этом ничего более «актуального» пока создать что-то не удается.