День ВМФ-2019 в Балтийске и Калининграде, бесплатный концерт «Любэ» и другие события выходных

ПРАЗДНИК

ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА (0+)

28 июля

На празднике в этом году будут задействовано более 40 боевых кораблей и судов обеспечения Балтийского флота. В линию военно-морского парада в Балтийске будут поставлены эсминец «Настойчивый», сторожевой корабль «Ярослав Мудрый», корвет «Сообразительный», большой десантный корабль «Калининград», судно связи «Василий Татищев», пограничный сторожевой корабль «Надежный», малый противолодочный корабль «Калмыкия», малый ракетный корабль «Зыбь», ракетный катер «Димитровград» и базовый тральщик «Сергей Колбасьев».

В праздновании Дня Военно-Морского Флота в Балтийске примет участие пилотажная группа «Русские витязи» (Кубинка, Московская область). Летчики продемонстрируют 15-минутную программу с традиционным индивидуальным, групповым и встречным пилотажем на многоцелевых истребителях поколения 4+ морской авиации Балтийского флота Су-30СМ.

В небе Балтийска «Русские витязи» представят свои фирменные фигуры высшего пилотажа: «бочка», «крыло», «петля Нестерова», «косые петли», «колокол», роспуски «фонтан» и «тюльпан», «ухо» и многие другие.

День ВМФ 2019 Балтийск

09.25 - 09.35. Церемония возложения цветов к памятнику Петру I.

09.47. Доклад командующего Балтийским флотом о готовности к параду кораблей БФ Главнокомандующему ВМФ РФ.

10.00. Торжественная церемония открытия праздника. Парад. Поздравление военнослужащих, жителей и гостей Балтийска с Днем Военно-Морского флота России.

10.30 - 11.00. Театрализованное представление «Виват Военно-Морскому Флоту».

10.00 - 20.00. Посещения кораблей и выставки военной техники, жителями и гостями Балтийска. У причалов Аванпорта будут пришвартованы ракетный катер «Заречный», рейдовый тральщик «РТ-273» и спасательный многофункциональный катер «СМК-2172».

10.00 - 16.00. Работа музея Балтийского флота.

11.00 - 12.00. Проведение водно-спортивного праздника.

13.00 - 20.00. Театрализованное представление «Любимому городу посвящается». Концертная программа творческих коллективов города и Калининградской области.

20.00 - 23.45. Праздничный концерт артистов российской эстрады и творческих коллективов Калининградской области.

22.00 - 22.10. Праздничный фейерверк в честь Дня Военно-морского флота.

День ВМФ 2019 Калининград

11.30 - 15.00. Акция «Есть такая профессия, Родину защищать», посвященная Дню ВМФ. На территории Музея Мирового океана состоятся: выставка техники и вооружения Балтийского флота. Состоятся показательные выступления: подразделения разведки 11армейского корпуса с показом приемов рукопашного боя, военно-спортивный праздник с участием ведущих спортсменов Балтийского флота. У набережной Преголи будет пришвартован десантный катер на воздушной каверне «Денис Давыдов».

Перед гостями акции выступит концертный ансамбль морской пехоты Балтийского флота «Черные береты».

ФЕСТИВАЛИ

пос. Талпаки

«ДЕНЬ БАЛТИЙСКОГО ПОЛЯ» (0+)

Фестиваль развернется на площади 25 гектаров и объединит около 180 предприятий, фермерских хозяйств со всей области. Будет работать более 30 тематических площадок и павильонов, в том числе с продукцией сельхозтоваропроизводителей, которую можно будет попробовать и приобрести, с сельхозтехникой, животными, для отдыха детей и взрослых и деловой программы.

Фестиваль будет проходить в Гвардейском городском округе, в пяти километрах от поселка Талпаки (по трассе на Советск). Добраться туда бесплатно можно будет с остановки «Ленинский проспект» (ТЦ «Европа») в Калининграде, откуда будут курсировать бесплатные автобусы. Отъезд – каждые полчаса (27 июля с 9.30 до 16.00, 28 июля с 9.30 до 14.00). Оба дня автобусы также будут курсировать в обратном направлении.

В этот раз главными звездами станет группа «Любэ», послушать которую можно будет совершенно бесплатно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

27 июля

10.00 - 10.45. Официальное представление Центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров Калининградской области фонда «Центр поддержки предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)»

11.00. Начало работы выставки

11.00 - 18.00. Работа подворий муниципальных образований, выставки сельскохозяйственной техники и оборудования, племенного скота и птицы, выставки-ярмарки предприятий и организаций АПК, площадки рыбного хозяйства. Музыкальная программа, выступления творческих коллективов

11.00 - 17.00. Работа детской развлекательной площадки (батуты, игры с аниматорами, ростовые куклы, контактный зоопарк, катание на пони и лошадях)

11.00 - 14.30. Работа манежа для силовых конкурсов среди детей

12.00 - 12.30. (Главная сцена.) Официальное открытие мероприятия, награждение почетных работников и передовиков АПК

12.40 - 13.10. Старт уборки поля, демонстрация работы комбайнов и другой сельскохозяйственной техники

12.45 - 14.15. Демонстрационный показ племенных коров (манеж)

12.00 - 16.00. Мастер-классы по приготовлению стейков от шеф-повара АПХ «Мираторг»

14.15 - 15.00. Конное шоу - детская программа (манеж)

15.00 - 15.40. Соколиная охота (манеж)

15.00 - 15.30. Конное шоу (манеж)

14.00 - 17.15. Деловая программа по вопросам поддержки фермеров и развития сельской кооперации

14.30, 15.30, 16.30. Шоу богатырей (силовые выступления сильнейших атлетов Калининградской области, манеж для силовых конкурсов)

17.00 - 17.45. Джигитовка (манеж)

12.00 - 17.00. Тест-драйв техники (площадка «Техника»)

12.00 - 17.00. Катание на собачьих упряжках

28 июля

11.00 - 17.00. Работа подворий муниципальных образований, выставки сельскохозяйственной техники и оборудования, племенного скота и птицы, выставки-ярмарки предприятий и организаций АПК, площадки рыбного хозяйства

12.00 - 12.40. Выступление конно-спортивного клуба «Империал» (конкур пони, лошади)

13.00 - 16.00. Мастер-класс по приготовлению стейков от шеф-повара АПХ «Мираторг»

14.00 - 16.00. Балтийское родео: соревнования команд профессиональных ковбоев АПХ «Мираторг» (в четырех дисциплинах: визитная карточка, ловля бычков на лассо, погрузка в трейлер, эстафета на лошадях)

16.00 - 18.00. Концерт группы «Любэ» (главная сцена).

Вход на все мероприятия - свободный!

Историко-природный парк "Ушкуй"

(3 километра от города Правдинск)

«УШКУЙ»-2019 (0+)

Крупнейший в Калининградской области фестиваль средневековой культуры и исторических боевых искусств проходит в эти выходные в четвертый раз в истории. На территории работают ремесленные мастерские, средневековая гастрономия, интерактивные площадки для детей и взрослых, проходят исторические лекции и экскурсии. Каждый день - концерты музыкантов и театрализованные постановки.

Фестиваль средневековой культуры проходит уже в четвертый раз.Фото: Игорь ОРЕХОВ

27 июля

12:00. Открытие фестиваля для посещения зрителями.

12:00 - 18:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов.

12:00 - 18:00. Командные рыцарские бои "3 x 3"; "5 x 5".

14:00 - 14:30. Постановочная инсценизация "Битва за городище", часть 1.

18:45. Закрытие исторического городища для посещения.

19:00 - 21:00. Постановочная инсценизация "Битва за городище", часть 2.

20:00 - 21:00. Вечерние бугурты (массовые бои).

21:00 - 23:00. Музыкальная, танцевальная интерактивная программа.

28 июля

12:00. Открытие фестиваля для посещения зрителями.

12:00 - 16:00. Работа интерактивных площадок и мастер-классов.

12:00 - 13:30. Пеший турнир бойцов "1 x 1".

14:00 - 15:30. Конная программа.

14:00 - 15:30. Турнир лучников.

14:00 - 17:00. Дневная музыкально-театральная программа.

17:00. Окончание фестиваля.

Посещение фестиваля - бесплатно.

Место на кемпинге: 300 руб. с человека (дети до 7 лет - бесплатно).

ЭКСКУРСИЯ

Калининградский зоопарк

28 июля

«КРЫЛЬЯ, НОГИ И ХВОСТЫ»(12+)

Калининградский зоопарк приглашает на орнитологическую экскурсию «Крылья, ноги и хвосты» из цикла авторских экскурсий «Другой зоопарк». Каким будет новый Дом тропических птиц? Кто переедет в современные птичьи апартаменты? Можно ли будет покормить попугаев «с руки»? На все эти вопросы ответят орнитологи Калининградского зоопарка. Кроме того, участники смогут самостоятельно приготовить специальное «мороженое» для птиц и узнать, какими игрушками развлекают умнейших рогатых воронов, ярких ар с мощными клювами и разговорчивых какаду.

Сбор у вольера енотов у центрального входа. Стоимость участия в экскурсии: 100 руб./чел. + входной билет (взрослый – 300 руб., льготный – 100 руб., детский – 100 руб.). 12+

Начало в 11.00.

ВЫСТАВКА

Калининградский областной историко-художественный музей

«БУДЬТЕ С НИМИ ОСТОРОЖНЫ!» (0+)

Экспозиция поведает о ядовитых растениях Калининградской области. Здесь представлены фотографии и гербарные листы из фондов историко-художественного музея. Выставка наглядно демонстрирует местные ядовитые растения, имеющие привлекательные плоды или напоминающие съедобные, рассказывает об их свойствах и чем именно они опасны.

Большая часть всех ядовитых растений нашей планеты произрастает в тропиках, но и на территории России их немало – около 400 видов. Теоретически можно отравиться любым из них. И все же невкусные, горькие или неприятно пахнущие растения реже путают со съедобными. Изучение ядовитых растений является важным как с точки зрения профилактики и лечения отравлений, так и с точки зрения понимания эволюции живой природы в целом.