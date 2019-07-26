Пролетели: 100-летие аэродрома Девау в Калининграде отпразднуют без ретро-самолетов

В начале года практически все новостные порталы Калининграда проанонсировали фестиваль «100 лет Девау», приуроченный к юбилею «старейшего в Европе гражданского аэропорта». Сообщалось, что фестиваль пройдет с 17 по 18 августа (аэропорт открылся 11 ноября 1919 года) и примет около сотни представителей малой авиации из различных стран Европы. Однако в июле оказалось, что у фестиваля большие проблемы, и, даже несмотря на решение визового вопроса (спасибо электронным визам), праздник будет не таким представительным.

Мы выяснили, что происходит с фестивалем, и почему буквально с каждым днем скукоживаются его масштабы.

Старейший и заброшенный

Сам аэродром Девау сегодня выглядит довольно жутко. У здания аэровокзала, на котором висит пара мемориальных досок и выцветший плакат с историческими вехами и основными датами, догнивают три «кукурузника». Летное поле пересекает высоковольтная линия электропередач (видимо, когда ее проводили, о 100-летнем юбилее не задумывались), а по его периметру растут, как грибы, многоэтажки. Все это хозяйство охраняет несколько сидящих на цепи собак и бывший десантник. Сторож по совместительству является членом аэроклуба, в котором школьники занимаются планеризмом.

- Как идет подготовка к 100-летию? – спрашиваю я пенсионера-десантника.

- Вот, поле скосили, мульчирование почвы провели, - отвечает он, а потом горько усмехается: – Только деньги уже закончились, и будут ли они еще – не понятно.

Если кто-то наблюдал за ходом подготовки к празднику через интернет, то все до недавнего времени, вроде бы, было неплохо. У фестиваля есть сайт, на котором была расписана двухдневная программа - и авиашоу, и прыжки с парашютом, и воздушные шары, и выставка ретро-самолетов, и прочие сопутствующие элементы, вроде стритфуда, концерта и детских аттракционов. В списке организаторов до 23 июля было заявлено даже правительство Калининградской области. Правда, не совсем понятно, за чей счет будет проходить весь этот «банкет» - ни одного спонсорского логотипа на сайте и сегодня не видно. Есть лишь призыв «Успейте принять участие в масштабном фестивале», рядом с которым мигает кнопка для предполагаемых инвесторов.

Внезапные перемены

В понедельник в правительстве нам сообщили, что никакого отношения к празднику ни одно из министерств не имеет.

- Правительство области не является организатором, мы уберем баннер с сайта, - подтвердила пресс-секретарь фестиваля Виктория Шумилина.

Какие самолеты мы все-таки увидим на фестивале, до сих пор неясно.Фото: Иван МАРКОВ

Стоит отметить, что вслед за баннером правительства области с сайта исчезла важная дата. Двухдневный праздник внезапно стал однодневным. Чтобы понять, почему так штормит оргкомитет, мы побеседовали со всеми организаторами празднования юбилея аэродрома. Правда, не все из них оказались разговорчивыми. В частности, председатель регионального отделения ДОСАФФ России Олег Урбанюк (он также совмещает свою деятельность с работой депутата облдумы), отвечающий за общие вопросы подготовки фестиваля, сообщил только, что мероприятие состоится в любом случае.

- Фестиваль будет однодневным, - заявил Урбанюк. – Проходить будет только 18 августа. Сколько самолетов, сказать не могу.

Из сотни прилетят только 50

Начальник калининградского АСК Сергей Мащенко оказался более информиован.

- Да, правительство области не хочет участвовать в организации фестиваля, - рассказал Мащенко. – Участвует только ДОСААФ. Почему они отказываются, не могу сказать. Я им даже вопроса такого не задавал. Домыслами я делиться не хочу, поэтому и комментировать ситуацию не буду.

Как бы то ни было, Мащенко уверен, что на фестиваль «прилетит много самолетов».

- Их будет порядка 50 штук, - продолжил начальник АСК. – Какую-то часть разместим на Девау, а какую-то – на Вальдау (поселок Низовье – Ред.). Сейчас утрясаем планы по перелетам. 18-го числа будут самолеты стоять в линеечку, также будет выброска парашютистов, полеты планеристов, выставка военной техники разных ведомств и концертная программа.

- А почему, если отмечается столетие Девау, часть самолетов будет приземляться в Вальдау?

- Я не могу принять все самолеты, таковы условия. Травяная взлетно-посадочная полоса у меня пока еще только в стадии подготовки, а на грунтовую полосу не все самолеты могут сесть, так как у них низко расположен винт, а полоса в камнях.

На восстановление взлетно-посадочной полосы ДОСААФ выделил минимальные средства (сколько именно, Мащенко сообщить отказался), к тому же, те, кто проводит работы по благоустройству, еще не все эти деньги получили на руки.

Фестиваль без раритетов

Что касается участия в фестивале ретро-самолетов, то их, по словам начальника АСК, уже точно не будет.

- Никаких ретро-самолетов в наших списках нет, - заявил Мащенко. – На данный момент у нас также нет спонсоров.

Стоит сказать, первоначально выставка ретро-самолетов была одним из центральных событий фестиваля. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Комсомолке», что иностранцы обещали доставить в Калининград раритетный немецкий самолет Юнкерс Ю-52, который производился с 1932 по 1945 год, активно закупался Советским Союзом и имел неофициальное прозвище «Тетушка Ю», несколько учебно-тренировочных самолетов, а также американский транспортник Дуглас DC-3, вышедший в серию в 1935 году.

О трудностях эксплуатации аэродрома Девау Мащенко рассказал довольно подробно. Дело в том, что прилегающая территория начала застраиваться высотками еще в 2012 году, а высоковольтная линия электропередач, протянувшаяся поперек аэродрома, усложняет жизнь не только пилотам, но и парашютистам. Из-за проводов тренировки для новичков в этом месте сейчас проводить опасно. А чтобы остановить развивших прыть застройщиков, руководство аэродрома в этом году получило продление свидетельства летной годности на 5 лет - до 2024 года.

- На сегодняшний день Девау – это действующий аэродром, - продолжает Мащенко. - В соответствии с федеральными авиационным правилами, вся застройка на аэродроме должна вестись только по согласованию со старшим авиационным начальником. Ту застройку, которую правительство области предлагает нам провести, я согласовать не могу.

Начальник Авиационно-спортивного клуба также напомнил, что вся территория аэродрома является объектом культурного наследия регионального значения.

- Строить на ней нельзя, но, если уж говорить откровенно, статус памятника снять можно всегда, - добавил он.

Расстроенный немец Ланчелле

В истории с фестивалем есть еще две знаковые фамилии. Это начальник аэродрома Вальдау Александр Филин и координатор для иностранных пилотов из общества авиационного спорта Киля Рене Ланчелле. Последний 1 июля разослал тревожное письмо пилотам, собиравшимся лететь в Калининград и рассказал, что организаторы праздника урезают финансирование и не смогут подготовить площадку для принятия самолетов.

- Таким образом, для нас этот замечательный проект завершен, - написал Ланчелле. - Это означает в том числе и то, что Ганзейский офис, участвующий в организации, прекращает работу по этому проекту.

На момент рассылки письма в списке участников фестиваля было уже 130 человек и 72 летательных аппарата. Сообщение Ланчелле многих напугало, поэтому после него многие, конечно, отказались лететь в Калининград. Однако пресс-секретарь фестиваля сообщил «Комсомолке», что недоразумение спустя несколько дней получилось утрясти, и Ланчелле остался в оргкомитете.

Упущенный шанс

Александр Филин рассказал, что ожидал, что ситуация может развиться по такому сценарию. Начальник аэродрома Вальдау вспомнил, так как в 2017 году многие иностранные летчики, которые сейчас собираются прилететь в Калининград, уже были здесь и успели столкнуться с некоторыми недоразумениями и административными препятствиями. Тем не менее, прилетевшим немцам сотрудники аэродрома Вальдау сделали культурную программу, составили маршрут полета над областью, туристическую программу разработали. А фото первого авиационного тур-маршрута они распечатали на большом холсте, на нем каждый пилот расписался. И сейчас он висит на аэродроме как историческая реликвия.

- Как соорганизаторы мероприятия мы уже заранее решили, что будем готовить альтернативную площадку на тот случай, если по каким-то причинам не удастся принять самолеты на Девау, - говорит Филин. - У нас каждый день ребята работают сейчас: косят траву, мусор убирают, за маркировкой взлетно-посадочной полосы следят.

Филин также рассказал, что полгода назад вместе с бывшим командующим ВВС и ПВО Балтийского флота генерал-лейтенантом Виктором Сокериным записался на прием к губернатору. Сокерин и Филин предложили совместить фестиваль на Девау с инвестиционным форумом (многие авиаторы-иностранцы оказались владельцами крупных фирм и концернов). Однако правительство области через некоторое время от идеи почему-то отказалось.

- 100-летие Девау – это был шанс подняться на очень высокий уровень, - продолжает Филин. – Можно было офигенное шоу сделать и кучу очков набрать на этом. Это был бы политический шаг, показывающий, что Калининградская область открыта к экономическому сотрудничеству. Если хотите, это мог бы быть наш фестиваль в Жуковском. Как иначе сюда люди с инвестициями пойдут? В пробке на границе встанут?

Как пройдет 100-летие Девау, пока не совсем понятно, но перспективы у фестиваля вырисовываются не очень жизнерадостные. Также ясно одно: если полуразрушенный аэродром, действительно один из первых в Европе и старейший в России, сейчас не привели в порядок, то после юбилея ему грозит окончательное запустение, а развитие малой авиации в регионе снова ляжет на плечи энтузиастов.