Откровения организатора свадеб в Калининграде: В моду вернулись зашкварные конкурсы и танцы под «Седую ночь»

Оказывается, лучшие дни для празднования в Калининграде — будние, а не выходные. Об этом в эфире программы «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала организатор и ведущая свадеб, дней рождения и выпускных Ирина Бородулина.

- В середине недели все заведения свободны, есть скидки, все артисты и музыканты берут меньше. Если вам, конечно, плевать, что гостям завтра на работу, - говорит Ирина.

У одних от очков виртуальной реальности кружится голова, а другие отказываются их снимать 00:00 00:00

Последние несколько лет ведущих зовут даже на помолвки. Будущие женихи устраивают для любимых целые квесты, готовят танцы, пишут песни. Удивить могут и на регистрации. Так, на одной из калининградских свадеб... украли жениха. Подъехал огромный военный автомобиль, выпрыгнули ребята в шляпах с автоматами. Организовала все мама невесты. А в целом на наших свадьбах возвращается давно позабытая мода на конкурсы.

- Я не люблю конкурсы, но люди продолжают просить их, - говорит Бородулина. - Молодежь (кому за 20) начинает повторять то, что у нас было в девяностые! Спрашивают: «А будут конкурсы с переодеванием?». Это же такой зашквар, для самых отстойных ведущих! Два года уже мы снова собираем деньги в ползунки. Вы не представляете, что творится! Гости просыпаются, начинают искать наличные деньги, переживают, можно ли перечислить на карту. Если бы молодые заранее знали, - брали бы билеты не в Турцию, а на экзотические острова.

Вместе с этим, на наших свадьбах уже не поют под баян и лет десять, как не дерутся. Еще калининградцы стали меньше пить, но больше требовать, чтобы их удивляли.

- У меня были москвичи недавно на свадьбе. Утверждали, что у них главное развлечение — это каравай, - говорит Бородулина. - У нас же на веселье всегда настроен средний класс, который работает с утра до ночи пять дней в неделю. А люди побогаче всегда недовольны. Еще на каждом празднике к тебе обязательно подойдет человек, который лучше знает, как надо. Я раньше нервничала, а потом поняла, что человека нужно сделать правым. «Спасибо вам! Наконец-то у меня есть помощник на этой свадьбе!». Все, он твой. Будет участвовать во всех конкурсах, завернет тебе четыре антрекота и всем расскажет про лучшую ведущую в городе.

Также на каждом празднике обязательно найдутся люди, которые будут требовать «поставить нормальную музыку». Потому организаторы всегда заранее утверждают плей-лист с заказчиком. Однако практика показывает, что свой формат люди слушают только первые два часа, а потом все пляшут под «Седую ночь», даже на выпускных девятых классов.

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