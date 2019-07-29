Срамота: Алиханов раскритиковал организацию работ по ремонту ул. Киевской в Калининграде

В воскресенье, 28 июля, в Калининграде для проведения капитального ремонта, закрыли движение на улице Киевской. Утром в понедельник эта часть города буквально «встала»: огромные пробки образовались во всех направлениях.

Ближе к обеду ситуацию прокомментировал губернатор Антон Алиханов.

- Проверил как «кипит работа»на улице Киевская. Такой безалаберности не видел давно. Ни рабочих, ни схемы объезда, улица закрыта полностью, хотя обещали реверсивное движение, разворота и остановки для общественного транспорта на подъезде к перекрытию не сделано, схема работы светофоров близлежащих улиц не изменена с учетом ремонта, - написал глава региона в своем Instagram, добавив многозначительных хештег #срамота.

Губернатор также написал, что сегодня во второй половине дня он ждет доклад от своих подчиненных и от городских властей, которые являются заказчиком работ.