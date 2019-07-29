Содрали 20 метров асфальта и сняли контактные сети: Что сделали за первый день ремонта Киевской:

Утро понедельника для жителей Московского района Калининграда началось с огромных пробок из-за стартовавшего ремонта участка улицы Киевской. Главное скопление автомобилей наблюдалось во 2-м Трамвайном переулке и улица Южной, там приходилось ждать около получаса.

«Срамота»

Горячие дискуссии в автомобильных интернет-сообществах обострились после поста в Инстаграме губернатора Антона Алиханова, назвавшего ситуацию с полным перекрытием движения по Киевской «срамотой».

- Проверил как «кипит работа» на улице Киевская, - написал утром губернатор. - Такой безалаберности не видел давно. Ни рабочих, ни схемы объезда, улица закрыта полностью, хотя обещали реверсивное движение, разворота и остановки для общественного транспорта на подъезде к перекрытию не сделано, схема работы светофоров близлежащих улиц не изменена с учетом ремонта. Жду доклад от своих подчиненных и от городских властей, которые являются заказчиком работ.

Спустя несколько часов ситуация на Киевской изменилась – появились три экскаватора и несколько рабочих. А пресс-служба мэрии ответила одновременно и жителям, и губернатору, попросив относиться к началу ремонта философски.

- Жителям Московского района все-таки придется до следующего года пересмотреть привычки и закладывать на дорогу в центр и обратно больше времени, - написала пресс-служба. - Мы, со своей стороны, делаем все, что в наших силах, чтобы нивелировать дискомфорт, который доставляет ремонт Киевской.

Разбирать контактную сеть начали после того, как выгнали из депо все трамваи.Фото: Иван МАРКОВ

Представители мэрии признали, что подрядчик, который не повесил знаки со схемами объезда, ошибся. Также в пресс-службе сообщили, что светофор на Суворова-Железнодорожной, «вероятнее всего», будет отрегулирован.

- Две бригады сейчас разбирают контактную троллейбусную сеть (ночью тоже будут это делать). Армия рабочих для этого не нужна, сеть нужно разобрать аккуратно, в том порядке, в котором она потом будет собрана. Но приступить к этой работе мы смогли только после того, как троллейбусы были «выгнаны» к Южному вокзалу (на то, чтобы «зачистить» под них там парковку тоже понадобилось какое-то время), - успокаивали жителей в мэрии.

Также в администрации сообщили, что у остановки «Трамвайное Депо» (гостиница «Берлин» у моста) сделан разворот для общественного транспорта. Там же «КалининградГорТранс» организовал остановку общественного транспорта.

Трамваи переехали из депо

Около 16:00 корреспондент мы сами побывали на Киевской, чтобы убедиться в том, что там действительно кто-то работает.

Первое, что бросилось в глаза – трамваи, выстроившиеся в колонну: четыре штуки стояли друг за дружкой в районе автовокзала, а пятый, польскую «Песу», тащил на жесткой сцепке оранжевый аварийный грузовичок.

- Вас из депо выгнали что ли? – спрашиваю у контролирующего работы человека в штатском.

- Пока временно отсюда выходить на маршруты будем, а потом трамваи распределим. Кого-то в сторону Дюнной отправим, с остальными попозже решим, - ответил он и отвернулся, чтобы помочь отцепить трамвай.

В районе автовокзала тоже перемены. Бетонные блоки, покрашенные в красно-белую полоску, перекрывают улицу-площадь Калинина, и автобусы, выезжавшие ранее на проспект Калинина, тоже вынуждены теперь направляться в объезд. Из-за забора то и дело было слышно, как водители матерились и со злости громко газовали, а автобусы парковались со скрипом и резким поворотом.

Работа под напряжением

На отрезок от железнодорожного моста до сортировочной, вероятно, после сообщения Алиханова было вызвано усиление. При нас разу три экскаватора усердно ковыряли ковшами асфальт и сдирали брусчатку с трамвайных путей, даже не дождавшись, когда монтеры обрежут трамвайные и троллейбусные контактные сети. На треугольном островке безопасности у поворота на 2-й Трамвайный переулок копошились два молодых рабочих, пытаясь прикрутить временные знаки «Кирпич» и «Объезд».

Знаки, которые должны были установить заранее, срочно прикручивали в понедельник после обеда.Фото: Иван МАРКОВ

- Парни, а раньше почему не поставили? – спрашиваю я у них.

- Так команды ж не было, - растерянно ответил один из рабочих, продолжая орудовать плоскогубцами.

Тем временем, вдоль по Киевской катили по разбитым тротуарам чемоданы туристы (в голове мелькнуло «Добро пожаловать») и понуро шли с работы в сторону дома те, кому придется «пересмотреть транспортные привычки до следующего года». Впрочем, были и те, кто от перекрытия Киевской выиграл. Первые – это велосипедисты, которым еще никогда не было так вольготно на главной магистрали Московского района. А вторые – те, у кого окна выходят на дорогу. Сейчас на улице звенящая тишина, и кто-то, наверное, впервые в жизни впустил в квартиру свежий воздух.