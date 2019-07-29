Какие новые профессии осваивают калининградцы предпенсионного возраста

В этом году Калининградская область, как и другие российские регионы, приступила к реализации национального проекта «Демография». В регионе уже реализуется проект «Старшее поколение». В его рамках проводится профессиональное обучение граждан предпенсионного возраста. На эти цели государством выделено 22,6 миллиона рублей (в том числе более 1,1 млн руб. – консолидированный бюджет региона), что позволяет освоить новые специальности, минимум, 331 человеку. «Комсомолка» поговорила с теми, кто не собирается проводить золотые годы на диване и перед телевизором

«Уже пробуюсь в поликлинике»

Екатерина МИХОНСКАЯ: по профессии - фельдшер, переобучилась на медстатиста

- Еще в мае этого года я, как предпенсионер, получила первый в Калининградской области образовательный сертификат. По образованию я – фельдшер, заканчивала медицинское училище. Работать по профессии совсем не получалось, потому что муж – военный, приходилось часто менять место жительство. Вот и работала: продавцом канцтоваров, бухгалтером и так далее. Мы с супругом вариант моего переобучения долго обсуждали и решили, что все же я попробую. Обратилась в центр занятости населения Калининграда. Сотрудники центра, узнав мое профессиональное образование, сразу предложили сферу здравоохранения – либо поучиться на помощника для врача-рентгенолога, либо освоить профессию медстатиста. Выбрала медстатистику. Деньги сертификата, а это 68 500 рублей, пошли не только на оплату работы преподавателя, но и на выплату моей стипендии. Обучение длилось с 29 мая по 4 июля. Срок действия сертификата ограничен – его нужно использовать до конца декабря этого года. Ежедневно по несколько часов я училась новому делу. Чем хороша эта программа? Государство не только предложило переобучение, не только выделило средства на это переобучение, меня ж еще и трудоустроили! Перед выходом на работу прошла медкомиссию. И сейчас я делаю первые шаги, как медицинский статист, в одной из поликлиник Калининграда.

«Зовут работать поваром в детсад!»

Галина ВАЯКИНА: была продавцом – стану кондитером

- Недавно переехала в Калининград из Алтайского края. Хочу жить поближе к родным, они у меня в Германии. Калининград мне очень нравится. Ближайшей зимой я уже стану пенсионером. Я – работник торговли. Но есть у меня и богатый опыт работы завскладом крупного кондитерского производства. Люблю готовить, люблю пробовать новые рецепты. О том, что государство выделяет средства на переобучение предпенсионеров, о том, что в Калининграде приглашают на это переобучение, я узнала в маршрутном такси, там было объявление о наборе желающих. И вот обратилась в центр занятости населения, причем, сразу попросила записать меня на обучение кондитерскому делу. Вот так я и оказалась среди студентов направления «повар-кондитер». Учеба – два-три раза в неделею, по нескольку часов на базе центра дополнительного образования. Пока у нас этап теории. За трудоустройство я очень переживала. Потому что на Алтае с работой трудно, тем более для людей моего возраста. А тут – удивительное происходит. У меня есть два предложения: или в частную пекарню идти работать, либо в детский сад - поваром. Это радует!

«Мечтаю открыть свою кондитерскую»

Оксана ФЕДОРЕНКО: работала на рынке – учусь на повара

- Сама я из Балтийска. Много лет работала на рынке. Что скрывать? Тяжело уже стало так работать. Когда узнала, что предпенсионеров могут бесплатно переобучить, обратилась в центр занятости населения Балтийска. Предложили несколько вариантов: кондитер-пекарь, швея, гид. Я долго не раздумывала, согласилась поучиться на повара-кондитера. Тем более каждой женщине, у кого есть семья, дети, внуки, это дело близко. В августе у меня заканчивается теоретический курс, начнется стажировка. Работать буду в Балтийске. Есть мечта - открыть свою небольшую кондитерскую. Главное впечатление от учебы? Сколько за свою жизнь блюд приготовила! Оказавшись здесь, поняла, что рецепты придуманы не просто так, их нужно уважать, и строго их придерживаться. В поварском и кондитерском деле главное – точность, аккуратность и внимательность. И конечно, любить нужно это дело!

«На первые экскурсии позову друзей»

Ирена ГОТОВЕЦ: провизор учится на гида

- После мединститута тридцать лет я отработала провизором. Профессию свою люблю. И продолжаю работать. По телевидению прошла информация о бесплатном переобучении предпенсионеров. И я обратилась в центр занятости населения Калининграда. Предложили список профессий. Выбрала гида. Если честно, после школы я думала, куда поступать: на медицинский или исторический? И выбрала медицинскую сферу. Вот пришло время реализовать еще одну юношескую мечту.

Учимся мы на базе центра дополнительного образования. Всего я должна освоить 250 часов занятий – это методика, психология, английский язык, краеведение. Очень интересно проходят занятия. И все мы, учащиеся, прекрасно понимаем, что освоить за это время профессию гида невозможно. Это занятие предполагает постоянное самосовершенствование, требует глубоких знаний.

Свои первые экскурсии я проведу для друзей. О чем расскажу? От личности «пойду». Расскажу о том, как деятельность человека повлияла на развитие нашего замечательного города.

КОНКРЕТНО

Что важно знать о переобучении предпенсионеров?

Министр социальной политики Калининградской области Анжелика Майстер рассказала о деталях проекта «Старшее поколение»:

- Как вы знаете, с 2019 года изменилось законодательство в части увеличения пенсионного возраста. К предпенсионному возрасту (за 5 лет до назначения пенсии по старости) в нашем регионе относятся порядка 76 тысяч человек. Напомню, к предпенсионному возрасту с учетом переходного периода сегодня относятся мужчины 1959 года рождения и женщины 1964 года рождения.

В рамках регионального проекта «Старшее поколение» 40 человек уже «сидят за партами», повышая свою квалификацию и компетентность, а остальные – приступят к началу занятий в ближайшее время.

Обучение предпенсионеров проводится по двум направлениям: самими организациями, заинтересованными в повышении квалификации своих работников, и по образовательным сертификатам. Работодателям, которые ответственно относятся к переподготовке своих специалистов, из бюджета предоставляется субсидия с целью возмещения затрат на оплату стоимости обучения в размере до 68,5 тыс. рублей.

Мы готовы помочь каждому человеку, который либо уже состоит на учете в службе занятости как безработный, или же трудится, но понимает, что надо повышать квалификацию, получать новые знания, расширять компетенции, быть востребованным и конкурентоспособным на Калининградском рынке труда. Если предпенсионеров, желающих улучшить свои трудовые знания и навыки, будет больше, то мы постараемся всем помочь реализовать свои мечты и найти дело по душе.

Отмечу также, что обучение предпенсионероов проводится и в БФУ имени Канта, и в КГТУ, и в колледже сервиса и туризма», колледже мехатроники и пищевой индустрии, «Альфа-Партнер», «Балтийский учебный центр», «Служба пожарной безопасности» и многих других. Радует, что среди обучающихся мы видим не только женщин, сегодня и мужчины осваивают новые специальности, планируют свою дальнейшую профессиональную деятельность.

ВАЖНО!

Куда обращаться предпенсионерам

Можно в департамент труда и занятости министерства социальной политики, телефон: 8 (4012) 21 44 61. Можно в центр занятости населения Калининградской области, телефон: 8 (4012) 21-79-07. Адрес центра: Калининград, пр. Советский, 18, 3 этаж, кабинет 24.