В Калининграде начался суд над экс-директором лицея № 49

Еще до начала заседания представитель гособвинения зачитала списки потерпевших в деле Людмилы Осиповой, а также - списки свидетелей стороны обвинения. У сидящих в зале учителей, кто пришел как свободный слушатель поддержать коллегу, на лицах отразилось крайнее недоумение, мол, как такое возможно, мы впервые слышим о том, что наши фамилии в списках свидетелей обвинения.

- Если коротко – я за Людмилу Григорьевну! – даже не стала дослушивать вопросы от журналистов одна из учителей. Она очень возмущена тем, что каким-то непонятным образом оказалась на стороне обвинения.

Судья, начав заседание, уточнил, есть ли в зале потерпевшие (ни одного из потерпевших не оказалось), а также – свидетели. Все, кто из списка, покинули зал. Это и учителя, и родители лицеистов.

На первых минутах заседания слова взял адвокат Осиповой Дмитрий Новиков, который несколько раз повторил, что из обвинительного заключения совершенно не ясно, каким образом Людмила Осипова организовала мошенническую схему. Мол, следователь лишь констатирует о якобы хищениях, тратах, превышениях полномочий, а каким образом Осипова принуждала родителей и футбольные команды сдавать деньги в попечительский совет лицея – в деле не сказано ни слова.

- Мы не знаем от чего нам защищаться, - так оценил Новиков уровень формулировок обвинительного заключения. - Считаю, что дело нужно вернуть прокурору!

Гособвинение просит время на ответ. Судья объявляет перерыв.

После паузы представитель прокуратуры убеждает суд в том, что оснований для возвращения дела прокурору нет. В частности, гособвинитель несколько раз подчеркивает тот факт, что дело персонально по Осиповой, а не по группе лиц, и тех фактов, которые изложены в обвинительном заключении, вполне достаточно, чтобы проводить расследование в суде.

Для вынесения решения суд снова объявил перерыв. Тем временем, в зале началось бурное обсуждение. Родители говорят, что сейчас в лицее деньги ни на что не собираются, мол, и администрация, и учителя, и родители боятся это делать.

- А как же охрана лицея? – переспросили журналисты.

- Охраняет частная компания, - объяснили родители. – Деньги на это лицей зарабатывает сам, благодаря возможности предлагать родителям дополнительные образовательные услуги. Например, в лицее пользуется большим спросом продленка.

Вернувшийся судья вынес решение: оснований для возращения дела прокурору нет, и объявляет дату начала судебного расследования - 10 сентября 2019 года.

После заседания Людмила Осипова призналась, что иных ожиданий у нее и не было.

- Очевидные вещи моего защитника суд не принял во внимание, - сказала Людмила Осипова. - Но я верю в торжество правды и справедливости. Только вот когда это произойдет, трудно сказать. Но люди, кто знает меня, ни на минуты не сомневаются в моей невиновности.

- Обвинение крайне не конкретное, что нарушает право Людмилы Осиповой на защиту, - так прокомментировал итог первого дня в суде адвокат Дмитрий Новиков. – Мы не согласны с принятым решением суда. Но вынуждены это принимать. И будем доказывать полную невиновность Людмилы Григорьевны.

По мнению адвоката, ориентировочно с 11 сентября суд начнет опрашивать многочисленных свидетелей и потерпевших.

- Среди потерпевших одно юридическое лицо – лицей № 49 Калининграда, - уточнил Дмитрий Новиков. – Лицей представляет нынешний директор - Людмила Соколова. Надеемся, она придет в суд и расскажет, какой вред Людмила Осипова нанесла лицею.

Также адвокат пояснил, что следователь вправе определить статус опрошенных лиц в рамках уголовного дела - и как потерпевшими, и как свидетелями.

- Неважно, на какой стороне заявлен свидетель, - сказал Дмитрий Новиков. - Он должен прийти и ответить на вопросы суда. Хотя, как справедливо заметила судья, далеко не все из длинных списков потерпевших и свидетелей будут готовы прийти и сказать то, что говорили в кабинете у следователя.

КОНКРЕТНО

В чем суть обвинений

По версии следствия, Людмила Осипова, являясь руководителем лицея № 49 Калининграда, незаконно организовала сбор средств с родителей учеников под видом добровольных пожертвований за 2015-2017 учебный год в общей сумме на 7,1 миллиона рублей. Это квалифицировано как совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства (ч. 1 ст. 286 УК РФ).

Также Людмила Осипова обвиняется в том, что, используя свое служебное положение, якобы совершила хищение вверенных ей средств, принадлежащих учреждению и поступивших за 2015-2017 учебный год в виде пожертвований от родителей,- 4,1 миллиона рублей, что является особо крупным размером. Действия по данному эпизоду квалифицированы по ч. 4 ст.160 УК РФ как присвоение и растрата.

Наконец, следствие считает, что с 2012 по 2017 годы Людмила Осипова организовала незаконный сбор денег под видом платы за пользование футбольным полем на территории лицея от организаторов спортивных игр. Полномочий распоряжаться спортплощадкой у Осиповой на самом деле не было. Тем не менее, полученные 492 тысячи рублей были «бесконтрольно израсходованы без составления бухгалтерской отчетности». Действия по данному эпизоду квалифицированы следствием как мошенничество и использование служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной и иной личной заинтересованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан и организаций.