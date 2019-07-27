Сборная России выиграла Кубок Губернатора Калининградской области

Несмотря на две убедительные победы, последняя игра товарищеского турнира имела статус финала - немки одолели сборную Бельгии, таким образом, в матче Россия - Польша решалась судьба первого места. Но оппоненты наших девушек не смогли показать своего уровня. Лидер атаки польской сборной Мальвина Смажек тянула свою команду, но общий игровой тонус команды был не на высоте. Так раз за разом польки упирались в наш блок, наши девушки довольно легко справлялись с приемом, особенно, стоит отметить в этом плане Ирину Воронкову. Было понятно, что тактически тренерский штаб польской команды сделал акцент на подачу в Ирину, но наша доигровщица отлично справилась с нагрузкой, при этом успевала в атаке активно набирать очки.

В первой партии каждый игрок основного состава сорвал свой шквал аплодисментов от болельщиков. Блестяще играла в защите Алла Галкина, эффективны были в центре сетки Королева и Фетисова. Наталья Гончарова забивала сложные мячи в атаке. Задергала соперниц скидками и мощными атаками Ксения Парубец, а связующая Евгения Старцева принесла команда сетбол, очень красиво и аккуратно закинув мяч по высокой и длинной траектории под самую заднюю линию соперниц. В итоге - уверенная победа в первой партии 25:16.

Вторая партия показала настрой волейболисток сборной Польши. Невероятная и отчаянная игра в защите могла бы переломить ход матча, но гости поплыли в приеме. Силовая подача от Ирины Воронковой всегда была проблемой для соперниц, кроме этого вся команда добавила больше риска в этот элемент, что принесло свои дивиденды - 16:12 ко второму техническому перерыву.

Вторая половина партии прошла под диктовку блокирующий как с одной, так и с другой стороны. Вышедшая на площадку Агнешка Каколевска заметно усилила блок соперниц, в который то и дело стали упираться Наталья Гончарова и Ксения Парубец, но и наши девушки отвечали в том же элементе довольно успешно. А в концовке партии два эйса Гончаровой похоронили надежды польской команды на победу в партии - 25:20.

В третьей партии сборная России сделала внушительный рывок к победе в матче - эйсы от Старцевой и Воронковой и убедительная атака Гончаровой дали нам на старте 4:1. Но все тот же блок соперниц моментами создавал проблемы нашим девушкам, так на первый технический перерыв команды ушли с минимальным преимуществом сборной России - 8:7.

Набором ошибок отличались обе команды, так счет и двигался, то наша команда совершит ряд не лучший действий и соперницы приближаются вплотную, то наоборот уже польская команда дарит нам очки на своих ошибках. И все же сборная России ошибалась меньше, что в концовке партии придало команде уверенности, в итоге 25:20 в партии и 3:0 в матче.

В общей таблице товарищеского турнира сборная Германии заняла второе место, а сборная Польши опустилась на третье.

По итогам турнира лучшей блокирующей признана Доминика Собольска (Бельгия). Приз лучшей связующей получила Джоанна Волош (Польша). Лучшей нападающей стала Мальвина Смажек (Польша). Анна Погани получила награду лучшей либеро. Приз лучшего игрока турнира вручили игроку сборной России Наталье Гончаровой.

Победители турнира поручили Кубок и медали из рук губернатора Калининградской области Антона Алиханова. Так же в торжественной церемонии награждения приняли участие заместитель председателя правительства-министр спорта Калининградской области Наталья Ищенко, заместитель генерального директора Всероссийской федерации волейбола Михаил Подлозный, член Исполкома Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев, генеральный директор ВК «Локомотив-Калининградская область» Александр Косырьков.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Вадим Панков, главный тренер сборной России:

- Я рад, что мы от матча к матчу улучшаем качество игры. Хотя встреча с Польшей получилась для нас очень сложной, несмотря на, казалось бы, приличную разницу в счёте. Играть в Калининграде было очень приятно. Здесь, пожалуй, лучшие болельщики в стране. Они нас очень хорошо поддерживали, и это помогло сборной добиться победы. Я все-таки не так хорошо знаком калининградским поклонникам волейбола – только раз здесь был вместе с «Заречье-Одинцово». Но отнеслись ко мне очень доброжелательно – подходили на улице, желали успеха. Такое отношение вдохновляет. Надеюсь, и на олимпийском отборочном турнире болельщики нам так же помогут.

Евгения Старцева, капитан сборной России:

- Игра против Польши у нас получилась. Готовились мы к ней серьезно. Да, Кубок Губернатора – турнир подготовительный, но мы очень хотели победить. Чтобы и болельщиков порадовать, и самим получить больше положительных эмоций. С другой стороны, благодаря этим матчам мы получили дополнительную информацию – над чем нам ещё нужно в ближайшее время поработать. Время для этого, пусть и немного, но есть. И огромная благодарность зрителям за то, что так здорово за нас болели. Я уже не первый раз играю в Калининграде – и в качестве хозяйки за сборную, в роли гостьи – за «Динамо-Казань». И всегда атмосфера в «Янтарном» была потрясающей!