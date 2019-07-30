Александр Лапин: От журналистики до каратэ

Свою литературную деятельность Александр Лапин начинал еще в СССР с должности собкора «Комсомольской правды» в Казахстане. Вскоре после начала распада страны переехал в Москву, где за короткое время прошел путь от корреспондента до одного из руководителей «Комсомолки». Многие из его публикаций были откровением для своего времени.

В начале 2000-х Лапин из столицы уезжает в провинцию, где начинает собственный издательский бизнес и создает крупнейший в Центральной России медиахолдинг. Сегодня Александр Лапин является председателем совета директоров издательства «Еразия-Пресс-XXI век», а также издателем газет «Моё!», «КП» - Воронеж», «КП» - Черноземье, «Житьё-Бытьё», «Общий интерес», журналов «Моя прекрасная леди», «Золотой квадрат» и других. Кроме того, больше 10 лет был автором и ведущим еженедельной телевизионной программы «Русский вопрос», выходившей в эфире «РЕН ТВ-Воронеж» (и уже более 15 лет ведет одноименную рубрику в газетах «Моё!» и «Житье-Бытье»).

Автор книг «Каноны розы мира», «Я люблю», публицистических сборников «Русский вопрос», «Русский ответ», «Куда идут русские?» (первые два сборника переведены на немецкий язык и также вышли в Германии), романа-эпопеи «Русский крест» (премия в литературном конкурсе «Русский позитив» в номинации «Проза» весной 2013 года), а также романов «Святые грешники» и «Крымский мост». Лауреат международной литературной премии имени Валентина Пикуля в номинации «За романы и публицистические произведения, продолжающие традиции русской исторической прозы», Национальной премии «Лучшие книги и издательства-2014» в номинации «Художественная литература», премии правительства РФ в области СМИ. Награжден медалью «За труды во благо земли Воронежской» и Золотой медалью Союза журналистов Казахстана.

Пробовал себя в политике, став депутатом Воронежской областной Думы V созыва, где занимал пост зампредседателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствами массовой информации. Возглавлял воронежское отделение Российского фонда мира.

Кроме того, Александр Лапин - президент Федерации традиционного карате Воронежской области, объединяющей более тысячи спортсменов.

Встреча с этим интересным и многогранным человеком пройдет в пятницу, 9 августа в в библиотеке имени Чехова. Начало мероприятия в 18 часов, вход бесплатный. Приглашаются все желающие.