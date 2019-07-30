Из-за ремонта Киевской таксисты отказывают ездить в Балтрайон

В понедельник по городу пошли слухи, что таксисты теперь отказываются от заказов в из-за начавшегося ремонта улицы Киевской. Информацию в эфире программы «Говорит Калининград на радио «Комсомольская правда» подтвердил президент ассоциации такси калининградской области Павел Кулешов.

- В обычное время поездка из Балтрайона в центр города занимает 30-40 минут, а теперь туда-обратно — до двух часов! Конечно, пассажиры не должны страдать, но многие водители отказываются от поездок и будут это делать, - признал Кулешов.

Второй рабочий день ремонта на Киевской калининградцы уже встретили во всеоружии: одни пересели на велосипеды, другие решили ходить пешком до Южного вокзала. Ведущие программы «Говорит Калининград на радио «Комсомольская правда» собрали идеи горожан, как ликвидировать коллапс в Балтрайоне.

Жители Балтрайона: Мы и так достаточно сплочённые! 00:00 00:00

Евгений с улицы Киевской второй день добирается на работу на велосипеде. Дорога через двухъярусный мост в центр города заняла 15 минут, маршрут через старый тоннель, Тихорецкую и Суворова — 12 минут. Правда, мужчине очень не понравилось ехать через Трамвайный переулок и улицу Южную из-за плотного потока автобусов.

Живущая на Минусинской Елена решила ходить пешком до Южного вокзала.

- Очень трудно закладывать больше времени на проезд, ведь я и раньше выезжала из дома в 6:45. Мне теперь выходить в пять утра? Вчера шла пешком из дома до Южного вокзала, путь занял почти полтора часа. Посмотрела на эту «колбасу» на Трамвайном переулке и ужаснулась. Оставила машину и пошла пешком, - говорит калининградка.

- Какой умный человек додумался Южную сделать главной и пустить по ней автобус?! - возмутился слушатель Антон. - Вы представляете длинный автобус на этой узенькой змейке, тем более, когда он выезжает на Суворова - в пробку, под углом в 90 градусов?

Антон предлагает на время ремонта Киевской сделать Южную тупиковой и закрыть с нее выезд на Суворова.

- Почему пустили поток на Суворова? Там не нужен светофор! - соглашается Елена. - Нужно пускать водителей по Портовой, чтобы они, выезжая, не мешали тем, кто движется по Трамвайному переулку с выездом на Суворова. Тогда бы два потока разделились и люди спокойно выехали!

Слушатель Рашид заявил, что за неделю до начала ремонта направлял письмо на имя председателя горсовета Андрея Кропоткина. В письме калининградец указал на проблемы, которые точно возникнут на объездных улицах во время ремонта Киевской. Именно с ними и пришлось столкнуться.

- Я знал, что Трамвайный переулок будет забит и все поедут по Судостроительной на Аллею Смелых. А на пересечении с Кошевого машины будут стоять, так как Кошевого — главная, и, конечно, никто никого не пускает. Ни одного сотрудника ГИБДД, которые обязаны помогать водителям, вчера не было! Ни одного сотрудника администрации я тоже не видел. Не было ни одной схемы. Я ездил там каждый божий день и не видел! Это действительно безалаберность! - возмущается Рашид.

Идею отключить светофоры на всех развязках и поставить регулировщиков высказали многие - ведь в понедельник ситуацию с пробками усложнили еще и аварии с участием растерявшихся водителей.

- По моим данным, автобусные предприятия получили разные схемы движения, они друг другу противоречат! - рассказал калининградец Антон. Сам он теперь выходит из дома в половине седьмого и втискивается в переполненный рельсобус. -

На Аллее Смелых знаки абсолютно непонятные: объезд препятствия справа, забор посреди дороги. На второстепенных дорогах бабушки самовольно установили ограждения, которые мешают.

Калининградец по имени Альгис объезжал Киевскую по Судостроительной и ужаснулся. Он считает, что эту улицу срочно надо латать, и делать это ночью.

- Там же ямы в два кирпича! Скоро колеса там оставим, - говорит водитель.

А вот слушатель по имени Павел вообще предложил глобальное решение — продлить Окружную до самого Балтрайона.

Полный эфир слушайте здесь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новые рельсобусы и... езда по тротуару

Вопросы транспортной доступности Московского района обсудили на совещании у губернатора Антона Алиханова. «Калининградская пассажирская пригородная компания» предварительно предложила дополнительные рейсы рельсобусов, что потребует подвоза пассажиров городского транспортом с улиц Батальной и Карамзина к остановочному пункту «4 километр». Кроме того, будет проработана возможность открытия автомобильного движения по тротуару на пересечении улиц Суворова и Железнодорожной с правым поворотом.

По поручению губернатора все дополнительные меры должны заработать не позднее 5 августа.