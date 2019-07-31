«Бауцентр» поздравил лучших

Доброй традиции отмечать «День профессионального мастерства» в «Бауцентре» уже 18 лет. Любую компанию всегда определяют люди, которые работают в ней. Забота о сотрудниках всегда была одним из ключевых принципов работы «Бауцентра», как крупного игрока рынка и привлекательного работодателя. Именно поэтому успехи и достижения специалистов никогда не остаются незамеченными. Кульминацией праздника из года в год становится награждение финалистов и победителей конкурса «Лучший по профессии».

Продавцы-консультанты, кассиры, сотрудники склада, инспекторы-контролеры, управляющие - все соревнуются между собой по множеству параметров: от скорости обслуживания и качества общения до показателей продаж в отделе. Промежуточные итоги подводят раз в месяц, а самых активных награждают приятными подарками на празднике. Кстати, лучших сотрудников месяца в «Бауцентре» не держат в секрете и каждый клиент магазина может узнать их по специальным бейджам.

Звание лучшего в компании престижно и почетно. Сотрудники стремятся к нему не только и не столько из-за поощрения. «Бауцентру» удалось создать такие условия труда, что дополнительных стимулов для качественной работы не требуется. Стабильность, высокий уровень дохода, возможности постоянного обучения и развития, карьерный рост, полный соцпакет, компенсация питания и дополнительная медицинская страховка - сотрудники ценят заботу о себе и отвечают компании взаимностью.

Продавец-консультант отдела «Дерево» гипермаркета на Московском проспекте и финалист конкурса Валерий Савельев

- Я работаю в «Бауцентре» полтора года, и ни разу не пожалел, что выбрал именно эту компанию, - говорит продавец-консультант отдела «Дерево» гипермаркета на Московском проспекте и финалист конкурса Валерий Савельев. - Помимо стабильной зарплаты и достойных условий, очень важна возможность обучения и роста. Я всегда стремлюсь узнавать что-то новое, здесь это постоянно сопутствует моей деятельности. И все же самое интересное в нашей ежедневной работе - это общение с людьми. Клиенты разные, все со своим характером и настроением, грамотно проконсультировать каждого - это настоящее мастерство. Стараюсь совершенствоваться и в этом искусстве.

Человеческий фактор считает главным преимуществом работы в сети и кассир гипермаркета на улице Дзержинского Алеся Пустобаева.

Кассир гипермаркета на улице Дзержинского Алеся Пустобаева

- У нас очень дружный коллектив, все друг другу помогают, - рассказывает Алеся. - На мой взгляд, именно это - главная ценность. Ведь в сфере торговли много своих нюансов, как и в любой деятельности, тесно связанной с общением с людьми. Особенно это чувствуется на кассе, бывают разные ситуации и стрессовые, в том числе. Так вот, коллеги никогда не остаются безучастными в трудных случаях, и если нужно, всегда поддержат. А к своему прямому руководителю, старшему кассиру Елене Бабарико, мы вообще можем обратиться по любому поводу и всегда услышим слова поддержки. Это дорогого стоит. Не говоря уже о материальной составляющей: стабильный доход, который еще и к тому же регулярно растет, это сейчас один из основных критериев выбора работы. В «Бауцентре» у нас много социальных гарантий: сотрудников обеспечивают формой, питанием, полисом ДМС.

Благодаря всем этим факторам я работаю здесь уже восемь лет и собираюсь развиваться в компании и дальше.

Старший кассир Елене Бабарико

Перспективы и рост – именно то, что привлекает в «Бауцентр» молодых специалистов. Интересный факт – практически все, кто сейчас занимает в компании руководящие должности, начинали с продавцов-консультантов и постепенно проходили все ступени карьерной лестницы, поэтому досконально разбираются в своей сфере от и до. В сети функционирует Институт резерва кадров. Это значит, что если в каком-то из отделов магазинов появляется вакансия, то на должность в первую очередь рассматриваются действующие сотрудники, которые хорошо себя зарекомендовали и проходили обучение. «Бауцентр» предлагает специалистам развитие не только на местном, но и федеральном уровне. За 25 лет компания выросла в крупную сеть с девятью гипермаркетами в Калининграде, Краснодаре, Омске и Новороссийске и масштабными планами по открытию филиалов в Москве и Краснодаре. Вакансии в других регионах появляются регулярно, а значит, те, кто целеустремлен и активен, а главное, не боится перемен, всегда могут стать частью дружного профессионального коллектива.

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ООО «Бауцентр Рус», Адрес: 236009, г. Калининград, ул. А.Невского, 205.

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