2019-07-30T18:06:17+03:00
Новости компаний

Аналитики банка «Открытие» по итогам предстоящего заседания ФРС США ожидают снижение учетной ставки на 0,25 п.п.

Американский регулятор задолго до предстоящего заседания начал подготавливать рынки к предстоящему снижению.
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По итогам предстоящего на этой неделе заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США ожидается понижение коридора ставки федеральных фондов на 0,25 п.п. до уровня в 2-2,25%, отмечает в своем обзоре Алексей Тихонов, CFA, ведущий аналитик ПАО Банка «ФК Открытие».

Американский регулятор задолго до предстоящего заседания начал подготавливать рынки к предстоящему снижению: по итогам предыдущего заседания ФРС 19 июня ФРС исключила из итогового пресс-релиза фразу о терпеливости в отношении будущих монетарных действий, открыв для себя возможность по корректировке процентной ставки уже на предстоящем заседании. Также регулятор снизил оценку экономической динамики с уверенной до умеренной. Опубликованные ФРС прогнозы указали на значительное изменение членами комитета своих ожиданий в отношении учетной ставки уже до конца 2019 г. Так, еще в марте никто из участников комитета не ожидал снижения ставки в 2019 г, при этом и июне уже 8 членов комитета из 17 прогнозировали снижение ставки, из которых семеро ожидали ее снижение на 0,5 п.п. до интервала в 1,75-2%.

После июньского заседания члены ФРС продолжили смягчать риторику, намекая на снижение ставки. Поскольку имевшаяся в распоряжении аналитиков экономическая статистика по экономике США не указывала на необходимость срочных монетарных мер, члены ФРС в своих комментариях ссылались на имеющиеся риски и их негативное влияние на инвестиционную активность: так, главным аргументов в пользу смягчения монетарной политики упоминались торговые противоречия, негативно влияющие на предпринимательскую уверенность. Также среди аргументов членов ФРС было замедление мировой экономики и торговли, вызванное торговыми войнами, негативно отражающееся на промышленном секторе США. В то же время сложно оценить, насколько монетарная политика способна противостоять этим факторам и вряд ли она является в этом случае самым оптимальным инструментом, учитывая возможные негативные последствия низких ставок.

Несмотря на минимальный за последние 50 лет уровень безработицы, глава ФРС Дж. Пауэлл заявлял, что перегрева на рынке труда не наблюдается, и даже наоборот, заявлял о необходимости дальнейшего ее поддержания на таком низком уровне, т.к. впервые за многие годы, экономический рост положительно сказался на тех слоях населения, которые ранее редко оказывались в выигрыше – афроамериканцы и бедное белое сельское население, что также рассматривалось как аргумент в пользу снижения учетной ставки.

Единственным полностью внутренним экономическим индикатором, указывавшим на необходимость снижения ставки, относящимся к тому же к зоне ответственности ФРС, оставалась недотягивавшая до целевого уровня инфляция, стабилизировавшаяся по индексу Core PCE на уровне около 1,6%. Однако с 2012 г. ФРС ни разу не смогла достичь целевого уровня инфляции, а уровень инфляции в 1,25% не помешал ФРС приступить к циклу повышения процентной ставки в конце 2015 г. Вкупе с признанием Пауэллом факта о том, что дезинфляция носит глобальный характер, с которой долгие годы не удается справиться даже с помощью отрицательных процентных ставок, этот аргумент в пользу снижения процентный ставки также звучал не слишком однозначным.

Однако опубликованная в прошлую пятницу статистика по ВВП в значительной степени поменяла экономическую картину в США. Так, по итогам II квартала 2019 г. рост ВВП США ожидаемо замедлился, составив 2,3% г/г, но главным изменением стал пересмотр динамики ВВП за предыдущие кварталы.

В результате пересмотра темпы роста в I квартале 2019 г. и IV квартале 2018 были скорректированы вниз на 0,5 п.п. до 2,7% г/г и 2,5% г/г соответственно, а динамика ВВП на протяжении последнего года стала демонстрировать устойчивое замедление, в то время как ранее статистка указывала на явное ускорение темпов экономического роста. Таким образом, несмотря на то, что замедление темпов роста экономики США ожидалось, свое замедление она начала синхронно с мировой экономикой еще в середине 2018 г., в то время как ранее создавалось впечатление, что американская экономика является локомотивом мировой экономики, удерживающим ее от циклического спада.

Пересмотренная статистика является достаточно весомым аргументом для снижения ставки уже на предстоящем заседании. Можно предположить, что изменение прогнозов и риторики членов FOMC на июньском заседании произошло именно под влиянием измененной статистики по ВВП. При этом дальнейшее ухудшение экономической статистики, которое представляется наиболее вероятным, вкупе с приведенными выше аргументами ФРС, является прологом для последующего смягчения монетарной политики в 2019 г.

ИСТОЧНИК KP.RU

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