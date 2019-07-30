На войне стал седым в 22 года: История разведчика-артиллериста, штурмовавшего Кёнигсберг и Пиллау

Дивизионная пушка ЗИС-3 – самое массовое артиллерийское орудие, выпускавшееся в годы Великой Отечественной войны и ставшее таким же символом Победы, как пистолет-пулемет Шпагина или танк Т-34. Военные эксперты признают эту пушку одной из лучших для своего времени благодаря ее боевым, эксплуатационным и технологическим качествам. Именно орудиями ЗИС-3 был укомплектован 284-й гвардейский легко-артиллерийский полк 33-й гвардейской легко-артиллерийской бригады, с которым дошел до Кёнигсберга уроженец села Шутино Курганской области гвардии рядовой Александр Матвеевич Давыдов. Отследить его боевой путь в Восточной Пруссии по опубликованным министерством обороны документам довольно сложно, так как журналов боевых действий полка и бригады на сайте нет. Однако по отдельным приказам командования и спискам погибших, похороненных в братских могилах на территории сегодняшней Калининградской области, можно понять, где проходили самые кровопролитные бои, в которых участвовал уральский артиллерист.

Гумбинненский прорыв

Полк Давыдова, перешедший через хорошо укрепленную границу Восточной Пруссии, в октябре 1944-го столкнулся с ожесточенным сопротивлением гитлеровцев в районе Гумбиннена и Голдапа. Как следует из донесения штаба 33-й гвардейской легко-артиллерийской бригады, составленного 25 октября, бойцы 48-й гвардейской стрелковой дивизии, наступление которой поддерживали артиллеристы, бились с частями парашютно-танкового корпуса «Герман Геринг». В частности, полк Давыдова поддерживал огнем 138-й гвардейский стрелковый полк, атаковавший немцев в районе поселков Альт-Грюнвальде и Йодцунен (оба населенных пункта сейчас не существуют, ближайший к ним поселок – Новостройка Гусевского района). Если в сводке за 25-е число к потерям полка командование отнесло только подорвавшийся на мине автомобиль «Форд», то 26 октября соединение потеряло уже троих артиллеристов. Но больше всего, конечно, досталось пехоте: в тот же день погиб 31 солдат 138-го гвардейского стрелкового полка.

Несмотря на то, что первая попытка советского командования разгромить восточно-прусскую группировку противника своей окончательной цели не достигла, советским войскам все-таки удалось прорвать оборонительные рубежи немцев и глубоко вклиниться в территорию врага. Более того, командование 33 гвардейской артбригады в середине ноября отчиталось в том, что со всеми боевыми задачами артиллеристы справились полностью. Зиму гвардии рядовой Давыдов и его однополчане встретили, усиленно готовясь к новому наступлению. Части были передвинуты в район Гросс Тракенена (Ясная Поляна) и Шталлупенена (Нестеров), где время от времени подвергались артналетам и контратакам немцев.

Подвиг разведчика

В феврале самые серьезные бои артиллеристы вели в районе Цинтена (Корнево). Сопротивление во время продвижения частей было встречено еще 2 февраля в поселке Ромиттен (Славяновка), где 284-й гвардейский легко-артиллерийский полк лишился двоих бойцов. Чем ближе части подходили к Цинтену, тем больше людей они теряли. Всего за февраль, судя по отчетам командиров, в полку были убиты 13 человек, но и немцы, оттесняемые все ближе к Кёнигсбергу, согласно докладу начштаба 33-й гвардейской артбригады гвардии майора Александра Тропанова, несли тяжелые потери. С 1 по 28 февраля бригада уничтожила 1030 солдат и офицеров, 1 танк «Пантера», 11 противотанковых орудий, 119 пулеметов, а также несколько машин и подвод с грузами.

Советский солдат-артиллерист производит наведение 76,2-мм дивизионной пушки ЗиС-3. Такими орудиями был укомплектован полк Давыдова.Фото: waralbum.ru

В конце марта 1945-го совершил личный подвиг и гвардии рядовой Александр Давыдов, который на тот момент был разведчиком управления 2 дивизиона своего полка. В бою у поселка Квилиттен (Жуковка Багратионовского района) с пытавшимися прорваться из окружения гитлеровцами Давыдов «из личного оружия уничтожил 8 немецких солдат и офицеров».

Также в наградном документе, подписанном уже после штурма Кёнигсберга, 26 апреля 1945 года, командиром полка гвардии подполковником Василием Никитиным, Давыдов характеризовался как смелый и отважный воин.

«Находясь непосредственно в боевых порядках наступающей пехоты, товарищ Давыдов неоднократно обнаруживал цели, мешавшие продвижению нашей пехоты, которые огнем дивизиона были уничтожены», - говорится в документе.

За свои подвиги артиллерист-разведчик получил медаль «За Отвагу». К слову, в тот же день за успешные бои в районе Хайлигенбайля, Кёнигсберга и Пиллау был награжден орденом Красного знамени и его командир Василий Никитин.

9 мая не ходил на митинги

После войны Александр Давыдов вернулся на свою родину, в село Шутино. Несмотря на то, что ему в мае 1945-го было всего 22 года, как рассказывает его дочь Валентина Александровна Давыдова, с фронта он пришел совершенно седой.

- Он был человек угрюмый и неразговорчивый, - говорит дочь артиллериста. - Однополчане его называли Седой Урал. Он на войне сразу поседел, несладкая жизнь была там. Когда мне, моим братьям и сестрам интересно было, мы его просили: «Папка, расскажи про войну». Но он всегда говорил: «Нет. О ней когда-нибудь Симонов правду напишет». Он очень любил этого писателя и все надеялся, что тот честно расскажет. Иногда он вообще ничего не отвечал. Только скулы сильно сожмет свои, слеза блеснет, да и промолчит или просто отвечал: «Вам не надо знать про это».

В 1947 году Александр Давыдов женился. Его жена Ольга Павловна тоже прошла войну, служила на Кавказе. Вместе с ней он воспитал семерых детей: четырех сыновей и троих дочек. В мирное время Александр Матвеевич закончил школу механизации в своем районе, работал механиком, трактористом, комбайнером, поднимал сельское хозяйство. А вот митинги 9 мая он никогда не посещал.

- Я его как-то спросила об этом, а он ответил: «Там много тех, кто примазался к Победе», - говорит Валентина Давыдова. - 9 мая он обычно бутылочку покупал и дома оставался. Иногда к нему заходил один из его друзей-фронтовиков.

Артиллерист-разведчик часто вспоминал о своих погибших товарищах и боях на передовой, хотя и не делился своими мыслями по этому поводу.

- Он ведь так до смерти и трудился в сельском хозяйстве, несмотря на ранение, - говорит дочь ветерана. - Хорошо помню вмятину такую у него на руке, кожей затянутую. Знаю, что он в госпитале лежал, после которого сразу на фронт вернулся. Рука у него болела все время. В сельском хозяйстве работа-то трудная. Он же с осколком так и умер. После сбора урожая в 1980 году погода холодная выдалась. Он с мужиками мыл комбайны, а тогда уже снег пошел. Отец простудился, воспаление легких получил. Мы просили в военный госпиталь отца положить, но нам отказали. Умер он 5 января 1981 года.