Плюс 10 тысяч иностранцев в месяц: В Калининграде подводят первые итоги введения электронных виз

Бесплатные электронные визы для иностранцев, действующие на территории Калининградской области, 1-го августа отметят месяц своего существования. Как известно, граждане из Евросоюза могут оформлять этот документ хоть ежемесячно, и рассчитан он на 8 дней пребывания в регионе. Так как калининградцы стали замечать, что гостей из Европы на улицах города становится все больше, «Комсомолка» решила выяснить, сколько человек уже успело воспользоваться визами, и какие планы у министерства культуры и туризма есть на тех, кто еще только собирается к нам приехать.

Первой на наши вопросы ответила пресс-служба пограничного управления. В ведомстве рассказали, что по состоянию на 25 июля границу с Калининградской областью по электронным визам пересекли больше семи тысяч иностранцев.

- Заявок подано более 17 тысяч, - сообщали в пресс-службе погрануправления. – На 25-е число к нам въехали 7200 человек, а выехали более 5600. Чаще всего въезжали граждане Литвы, Латвии, Польши и Германии. Больше всего человек приехали из Литвы.

С последними данными о въезжающих по электронным визам в Калининградскую область познакомила и министр-руководитель агентства по международным и межрегиональным связям правительства Калининградской области Алла Иванова.

- По приблизительным оценкам было подано около 20 тысяч анкет, зарегистрировано в районе 10 тысяч въездов, - сообщила Иванова. - Примерно половина «электроников» - Литва, затем идет Латвия, Польша, Германия. Всего же у нас побывали граждане 33 стран. Первые впечатления – «наконец!». Проще приехать в гости к родственникам и друзьям (поэтому такой большой поток из Прибалтики), проще приехать как турист - сел на машину (а то и на велосипед!), и ты уже в России!

Алла Иванова также обратила внимание на то, что введение электронных виз произвело «мощный выхлоп по СМИ в Литве»:

- Возросшая доступность - плюс во всех отношениях. Теперь нельзя писать байки про наш регион - ведь очень просто приехать и проверить. Владельцы туркомпаний и гостиниц отмечают увеличение посещений. Из сложностей - очереди на границе. Причем связанные не столько с оформлением въезда у пограничников, сколько с таможенными процедурами. Несколько ведомственных встреч уже провели - пробуем упростить ситуацию, в августе таможня, надеюсь, сможет нас порадовать.

По словам руководитель агентства, упрощение оформления виз привело и «к слегка поверхностному отношению к подготовке даже этой единственной анкеты».

- По информации погрануправления, иностранными гражданами допускается очень много ошибок: это и номер паспорта, и, собственно, не тот документ указан, и даже в написании собственной фамилии делают ошибки, - добавила Алла Иванова. - А ведь, как не упрощай, это все же виза, а не какая-то «справка на въезд». Так что из рекомендаций - если кто-то приглашает в гости иностранца, обратите его внимание на правильность заполнения анкеты.

Также Иванова обратила внимание еще на один технический момент: путешественников из Европы навигаторы ведут в Калининградскую область через переход «Мамоново 2 – Гжехотки», и именно там теперь накапливаются те автомобили, которые как раз первый раз въезжают в область. В то время, как в «Мамоново-Гроново» и Багратионовске ситуация более спокойная и менее обременена очередями.