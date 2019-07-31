Уцелев в аду, всю жизнь носил клеймо: 30 лет назад не стало одного из лучших литераторов Калининграда

Сегодня в 15.00 возле дома №№ 21-25 по Ленинскому проспекту начнется памятная акция. У замаскированной под Кенигсберг «хрущевки», в которой с 1966 по 1989 годы жил Всеволод Остен (о чем теперь напоминает мемориальная доска), будут звучать его стихи и проза. А вдова писателя Зоя Дмитриевна подарит собравшимся его главную книгу – «Встань над болью своей». Книга уже давно стала библиографической редкостью. Но о переиздании, увы, речи пока не идет. Впрочем, автору и при жизни не очень-то везло.

НЕЗАЖИВАЮЩАЯ РАНА

Будущий калининградский литератор родился 23 октября 1921-го во Владивостоке. Еще в детстве начал писать стихи, что, впрочем, не мешало ему увлекаться шахматами и боксом. После школы поступил в военно-инженерное училище. В 1941-м, попав в окружение, стал членом партизанского отряда. В 1942-м его поймали и отправили на работы в Германию. Сбежав от хозяев, пытался уйти в Швейцарию, но был схвачен и оказался в Маутхаузене.

В этом концлагере погибло более ста тысяч человек, треть из которых – граждане СССР. Для советских людей символом замученных в Маутхаузене стал генерал Карбышев – заживо замороженный на февральском морозе под ледяным «душем». Лейтенанту-саперу Остену в том аду повезло уцелеть. Однако пережитое там стало незаживающей раной. Тем более что пребывание в плену ему потом не раз припомнят.

Из неволи он вырвался 5 мая 1945-го, когда к концлагерю подошли американцы. После освобождения пришлось хлебнуть лиха уже в наших фильтрационных лагерях. Но в итоге его восстановили в звании, направив на службу в МВД СССР.

В 1949-м, демобилизовавшись, переехал с Дальнего Востока в Калининградскую область, где жили родственники жены. Однако здесь кадровики везде заворачивали «сдавшегося в плен». На работу журналистом ему удалось устроиться только через год – и лишь после отчаянного письма в Москву.

В свободное время писал свою первую книгу о Маутхаузене – «Уцелевшие в аду». В 1961-м Калининградское книжное издательство ее выпустило. Автор очень ждал выхода в свет глубоко личной, выстраданной вещи. И вдруг по инициативе властей в «Калининградской правде» вышла рецензия – под псевдонимом и безапелляционным заголовком «Вопреки жизненной правде». А суть статьи: вместо того чтобы показать героизм советских людей Остен, наоборот, «преувеличил силу фашизма».

ЕСЛИ ДОЛГО МУЧИТЬСЯ…

Но он и тут не сдался. На материале Маутхаузена написал повесть «Встань над болью своей». Более 20 лет рукопись кочевала по журналам и издательствам. Отказывая, в каких только грехах не обвиняли автора! Мол, не верит в советский патриотизм, отклонился от исторической правды, герой слишком «интернационален», если не космополитичен… Как вспоминал Остен, «пока я бился головой в редакционные стены, успел и поседеть, и нажить два инфаркта. А потом мне помог Его величество случай. Рукопись попала в руки добросовестного и серьезного рецензента».

Наверное, дело было еще и в смене эпох – в 1985-м началась горбачевская перестройка. В 1986-м «Боль» была наконец издана, причем в столице, вызвав резонанс. Вот, скажем, что автору написал Василь Быков: «Спасибо за прекрасную книгу, книгу-исповедь, книгу-судьбу!» На этой волне Остен стал предлагать издателям рукопись повести «Без вести пропавший» – о том, что он видел в 1941-м, защищая Запорожье. После чего, хоть уже и серьезно болел, взялся за «Перекати-поле» – о том, как воевал в партизанском отряде.

Последние месяцы Остен жил ожиданием выхода второго издания «Боли». В середине июля 1989-го тираж был отпечатан в Москве. Однако автор подержать долгожданную книгу в руках не успел – 31 июля Всеволод Викторович умер…

В 1995-м была издана посмертная версия «Встань над болью своей», в которую вошли все три его повести. На мой взгляд, это одна из лучших книг, написанных нашими земляками. И если уж что переиздавать из местных авторов, то по мне произведения Остена – в числе первых. А «Рассказы узника Маутхаузена» хорошо бы и перевести – хотя бы на немецкий.

Еще есть идея присвоить его имя одной из библиотек. В 2021-м исполнится 100 лет со дня рождения Остена. Думается, это достойный повод, чтобы воздать ему должное.

ДОСКА ПРЕТКНОВЕНИЯ

Когда в 2003 году на доме, где жил Остен, решили установить памятный знак в его честь, тут тоже возникло неожиданное препятствие. Установке мешал хозяин магазина, рядом с витриной которого должна была висеть доска. Бизнесмен почему-то решил, что там будет еще и полочка для цветов. И его магазин одежды станет выглядеть как салон ритуальных принадлежностей.

Бизнесмена удалось убедить лишь при содействии мэрии. И что же? Доска и сегодня – как новая. А вот магазина того давно нет.