Музей кирпича и водонапорная башня: Узнайте место в Калининградской области по фото
«Комсомолка» подготовила тест для знатоков достопримечательностей, о которых редко пишут в туристических справочниках
.Фото: Shutterstock
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Время отпусков в самом разгаре. Еще никуда не уехали? Не проблема! Ведь и в Калининградской области есть на что посмотреть. А сможете ли вы узнать местную глубинку по фотографиям? Проверим!
1Начнем с простого. Где находится эта известная кирха? Подсказка: Именно здесь, по легенде, родилась дочь пастора и героиня известной немецкой песни «Анхен из Тарау».
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Правильный ответ:Конечно, это поселок Владимирово, который раньше как раз назывался Тарау.
2Этот необычный памятник посвящен 100-летию начала Первой мировой войны. А где его можно увидеть?
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Правильный ответ:Разумеется, речь про Гусев. Памятник открыли в 2014 году.
3В этом прекрасно сохранившемся здании раньше работала немецкая гидроэлектростанция. Попробуйте отгадать, в каком поселке под Правдинском оно находится.
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Правильный ответ:Эту гидроэлектростанцию можно отыскать в Курортном.
4В Калининградской области много разных удивительных музеев. И есть даже музей кирпича, где собраны кирпичи многих известных в регионе средневековых замков. Куда нужно поехать, чтобы его отыскать?
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Правильный ответ:В мамоновском музее кирпича также собраны экспонаты с отпечатками волчьих лап и ладоней известных мастеров.
5Это немецкая стела, посвященная Франко-прусской войне. И находится она в Краснознаменском районе. Но где именно?
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Правильный ответ:Стела расположена в поселке Добровольск.
6А такую водонапорную башню видели? Она тоже досталась нам в наследство от немцев. Куда поедем смотреть?
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Правильный ответ:Немецкую башню с уникальной архитектурой можно увидеть в Нестерове.
7В музее Вальдвинкель вас попросят сесть за парту и проведут школьный урок, похожий на те, что проходили еще в довоенное время. Если проявите непослушание, то учитель может даже ударить вас линейкой. Знаете, где искать этот необычный музей?
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Правильный ответ:А писать посетителям в музее-школе в Ильичево предлагают на грифельных досках, которые похожи на современные планшеты.
8В этом здании раньше располагалась мельница, о чем свидетельствует надпись на фасаде. Интересно, что немецкое название населенного пункта, где оно находится, созвучно нынешнему. Как называется этот поселок сегодня?
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Правильный ответ:Без сомнения, это Домново, которое раньше называлось «Домнау».
9Ничего не подумайте, это никакое не надгробие. На памятном камне написано, что здесь в 1890 году охотился император Фридрих Вильгельм II и убил оленя. Где такой можно увидеть?
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Правильный ответ:Таких столбиков, посвященных императору, в Роминтской пуще несколько.
10И напоследок. Это рыцарское имение Парненен в Гвардейском районе, которое впоследствии стало господским домом полковника Людвига фон Массова. Раньше перед центральным фасадом располагались фонтан и небольшой пруд. Как думаете, в каком поселке сегодня находится усадьба?
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Правильный ответ:Чтобы увидеть эту усадьбу, поезжайте в Красный Яр.
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Учителя из Вальдвинкеля уже полезли в шкаф за линейкой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Учителя из Вальдвинкеля уже полезли в шкаф за линейкой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Учителя из Вальдвинкеля уже полезли в шкаф за линейкой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Это полный провал. Учителя из Вальдвинкеля уже полезли в шкаф за линейкой.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Домново от Низовья. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие по области!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вы с трудом отличаете Домново от Низовья. Но еще не все потеряно. Собирайтесь в путешествие по области!
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. Но некоторые места на карте области пока остались для вас неизведанными.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. Но некоторые места на карте области пока остались для вас неизведанными.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Почти все получилось. Но некоторые места на карте области пока остались для вас неизведанными.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете местным экскурсоводом. Так хорошо вы знаете нашу глубинку.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Вау! Кажется, вы работаете местным экскурсоводом. Так хорошо вы знаете нашу глубинку.
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ИСТОЧНИК KP.RU