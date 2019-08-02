Антон Алиханов: Мы не хотим делать Дом Советов исключительно административным зданием

Дом Советов в Калининграде не будет исключительно административным зданием. Об этом заявил губернатор Антон Алиханов в ходе рабочего совещания по вопросу реконструкции недостроя.

- Мы не хотим делать Дом Советов исключительно административным зданием, хотели бы здесь разместить музейный проект «Россия – моя история», - сказал глава региона. - Кабинеты и рабочие open space пространства будут занимать 13 из 21 этажа, считая подземные, здесь в любом случае будет ещё и какая-то общественная функция, например, МФЦ. Наверху откроется смотровая площадка, возможно кафе, доступ к которому будет через отдельный лифтовый комплекс, – отметил Антон Алиханов.

По словам губернатора, первостепенной задачей является благоустройство территории, прилегающей к Дому Советов: очистка ее от строительного мусора, окос травы и вырубка кустарника. Власти планируют сделать территорию доступной для прогулок: для этого существующий забор вокруг здания будет убран, возможно, установлен прозрачный, чтобы территория лучше просматривалась.

- В течение двух недель определимся по стоимости подготовки проектно-сметной документации. До начала проектирования необходимо провести дополнительные обследования здания. Уже в следующем году у нас будет готов проект, и мы начнём его реализацию, – заявил Антон Алиханов.

Также в ходе совещания обсуждалась концепция планировки и развития территории возле Дома Советов. Здесь должны разместиться здания делового, общественного и коммерческого назначения, может быть, и жилое строительство средней этажности.

- Обсудили перспективный проект планировки, в частности, назначение зданий в будущем квартале. Состоялась дискуссия, точка в которой пока не поставлена. Рядом с Домом Советов будут бизнес-центры, не исключено, что и апартаменты. Первые этажи планируются коммерческими: рестораны, кафе, магазины. Все новые здания должны быть обеспечены как минимум двухуровневой подземной парковкой. Будут образованы новые улицы, в том числе пешеходные, – сказал губернатор.

Он отметил, что концепция будет доработана «с точки зрения визуальных решений», все требования пропишут в техническом задании. При этом территория, на которой располагался Королевский замок, к застройке не планируется.

Напомним, в конце июля региональные власти выкупили Дом Советов почти за 400 млн рублей.