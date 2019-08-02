2019-08-02T12:56:07+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выплатит страховое возмещение вкладчикам ООО «РАМ Банк»

ПАО Банк «ФК Открытие» победил в конкурсе по отбору банков-агентов для выплаты возмещения вкладчикам кредитной организации ООО «РАМ Банк» (рег. № 3480, г. Москва)
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«Открытие» стало единственным агентом по выплатам в рамках данного страхового случая, наступившего 26 июля 2019 года.

Выплаты вкладчикам ООО «РАМ Банк» пройдут в г. Москве. Дата начала выплат — 5 августа 2019 г. Страховое возмещение выплачивается в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц и малых предприятий в банке, в совокупности не превышающих 1,4 млн рублей. Ознакомиться со списком офисов, осуществляющих выплаты, и режимом их работы, можно здесь.

Размер страховой ответственности АСВ по вкладам физических лиц ООО «РАМ Банк» составляет 525,8 млн рублей, из которых 18,4 млн рублей приходится на вклады малых предприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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