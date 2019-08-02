2019-08-02T17:18:46+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: Массового спроса на «ипотечные каникулы» в Калининградской области ожидать не стоит.

Закрепление на законодательном уровне возможности на срок до полугода отсрочить выплаты по ипотечному кредиту – так называемых ипотечных каникул – не приведет к массовому обращению в банки ипотечных заемщиков, проживающих в Калининградской области.
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Такое мнение в разговоре с нашим изданием высказал управляющий Калининградским РОО банка «Открытие» Валерий Селиванов.

По его словам, ПАО Банк «ФК Открытие» уже внес изменения в тексты кредитных договоров, включив в них пункт об ипотечных каникулах. Впрочем, нововведение затрагивает и тех клиентов, что заключили договоры ипотечного кредитования до изменений в законодательстве.

«Мы не ожидаем массовых обращений клиентов, желающих воспользоваться законодательно закрепленным механизмом снижения или отсрочки ежемесячных ипотечных платежей, – подчеркнул Валерий Селиванов. – Хотя, безусловно, такие обращения в целом по стране уже зафиксированы. Уверен, в Калининградской области случаи использования механизма ипотечных каникул будут носить единичный характер. И, конечно, данное законодательное нововведение никак не повлияет на условия программ ипотечного кредитования».

ИСТОЧНИК KP.RU

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