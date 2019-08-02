Компот из вишни или квашеная капуста: Какая ты заготовка по знаку зодиака

Наступил последний месяц лета. И это, как известно, самая активная пора для создания домашних солений. А какая вы заготовка по знаку зодиака? Не знаете? Рассказываем!

Овен

Овны — неутомимые борцы и оптимисты. Их упрямство достойно войти в пословицы. Они тверды и непоколебимы, словно… хрустящий маринованный огурец. Да-да, это точно про вас, даже не сомневайтесь.

Телец

Тельцы верят, что способны украшать и приукрашивать все вокруг. Представители этого знака имеют прекрасный вкус и уверены, что они появились на свет для того, чтобы сделать мир лучше. И в этом с ними сравнится только малиновое варенье! Поздравляем, все не так уж и плохо.

Близнецы

Близнецы многолики, переменчивы и непредсказуемы. С ними всегда весело и никогда не бывает спокойно. Вы — аджика, которая также сначала может быть пряной и сладковатой, а затем поразить всех своей остротой. Ух! С вами точно не соскучишься.

Рак

Романтичным Ракам свойственны душевные порывы, тонкие переживания, высокие чувства. Все грубое и материальное представляется им малоинтересным. Поэтому вы — варенье из лепестков роз. Ммм, как нежно и изыскано. Это то, что вам подходит, без вопросов.

Лев

Львы постоянно находятся в центре внимания и их просто невозможно не заметить. От простых смертных вас отличает безупречный вкус, а также искренняя любовь к роскоши. Именно поэтому вы — икра. Но не простая, а баклажанная. Это любимое угощения во время русского застолья. А вы — самый желанный гость. Чувствуете связь?

Дева

Девы отличаются незаурядным интеллектом. А еще, они как никто преданы традициям и подвержены чувству ностальгии. Все сходится, вы — компот из вишни. Наверняка, помните, как в детстве его варила мама или бабушка.

Весы

Весы считаются самым добрым знаком зодиака. Вы воспитаны, учтивы и часто бываете нерешительными. Так что вы — желе из красной смородины. Только без обид. Во-первых, это вкусно. А, во-вторых, это не самый худший вариант.

Скорпион

Скорпионов можно назвать сложными, многогранными и весьма привлекательными людьми. Они способны очаровать любого и приковать к себе внимание окружающих. Как и маринованный опенок. Вот вы уже его себе представили. И не можете это развидеть. Значит наша теория верна.

Стрелец

Стрельцы позитивны и не боятся проблем и неудач. Они всегда знают, как поднять настроение себе и близким. Вы — квашеная капуста. Нет ничего приятнее холодной и хрустящей капусточки (может быть только рассол). Считайте это небольшим комплиментом.

Козерог

Козероги невероятно трудолюбивы и это всем известно. Их отличает здравомыслие и правильная оценка собственных возможностей. И, конечно, их можно назвать приверженцем традиций. Поэтому вы — березовый сок в трехлитровой банке. Такой любимый многими россиянами.

Водолей

Водолеи весьма самостоятельны и самодостаточны. Про представителей этого знака зодиака можно сказать: «Мягко стелет, да жестко спать». Но с близкими и друзьями они радушны и открыты. Безусловно, вы — замороженная морковь. Не пугайтесь. Как только она оттает, все встанет на свои места.

Рыбы

Дружелюбные Рыбы обладают огромным запасом душевного тепла. У них легкий, приятный характер, который можно назвать романтичным. Представители этого знака обожают находиться в компании друзей. Вы — сушеная свекла. Это тот самый полезный продукт, который можно разделить со своими близкими.