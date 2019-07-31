2019-07-31T14:15:15+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» перезапустил корпоративные карты с новым функционалом

ПАО Банк «ФК Открытие» осуществил запуск обновленных корпоративных карт, значительно расширив их функционал.
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Это сделано в рамках реализации трехлетней стратегии, которая предусматривает превращение «Открытия» в современную технологичную финансовую организацию.

Теперь на базе карты действует «конструктор» по подключению нужных клиенту услуг. Это могут быть индивидуальный лимит для расходных операций и для снятия наличных, автоматическая конвертация, возможность самоинкассации, использования карты для оплаты командировок.

Корпоративная карта банка «Открытие» на базе международной системы Visa Business выпускается на 4 года. При этом первые полгода обслуживание карты бесплатно для клиента.

Держатели новых корпоративных карт также получили возможность использовать платежные сервисы Samsung Pay/Apple Pay/Google Pay. С использованием электронных кошельков стало значительно проще совершать покупки. Ведь электронные кошельки действуют везде, где можно оплатить покупку картами Visa по бесконтактной технологии. Данный сервис не тарифицируется и предоставляется владельцам корпоративных карт бесплатно.

Андрей Карасев, старший вице-президент, департамент корпоративного бизнеса банка «Открытие»: «Наш банк настроен на предоставление корпоративным клиентам качественных и современных услуг в сфере платежных сервисов, с возможностью индивидуализации их функционала под потребности конкретного пользователя. Поэтому мы значительно обновили свои корпоративные карты. При этом мы хорошо понимаем, что корпоративная карта является лишь одним из инструментов для оперативных расчетов клиента, и основной ее козырь - это малый формат. Но даже если карта у вас не под рукой, а вы остаетесь на связи, то сможете использовать электронный кошелек на основе нашей карты, что очень удобно и практично. Мы планируем, что уже до конца июля будет выпущено более 700 карт. Надеемся, что наши клиенты останутся довольны их новым функционалом».

ИСТОЧНИК KP.RU

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