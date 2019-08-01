Банк «Открытие» помог успешно разместить облигации Республики Беларусь в России

Облигации номинированы в российских рублях. Спрос в четыре с половиной раза превысил предложение.

Облигации общим объемом 10 млрд рублей сроком обращения 3 года вызвали повышенный спрос инвесторов. Высокий спрос позволил закрыть книгу заявок существенно ниже первоначально маркетируемого диапазона 9.10 – 9.35% годовых – ставка установлена на уровне 8,65%. Поступило более 60 заявок со стороны широкого круга институциональных инвесторов, включая российские банки, управляющие и инвестиционные компании, иностранных инвесторов на общую сумму свыше 45 млрд рублей. Спрос физических лиц на облигации превысил 1,5 млрд рублей.

Размещение задает ориентиры для последующих размещений на российском рынке рублевых гособлигаций и облигаций корпоративных эмитентов из Республики Беларусь. Спред доходности облигаций Республики Беларусь к кривой ОФЗ составил 185 базисных пунктов.

«Ажиотаж со стороны инвесторов свидетельствует о позитивном восприятии кредитного риска суверенных облигаций Республики Беларусь в России. Мы благодарим эмитента за предоставленную возможность доказать профессионализм команды банка «Открытие», — прокомментировал руководитель DCM банка «Открытие» Денис Тулинов.

Организаторами эмиссии выступили ПАО Банк «ФК Открытие», Газпромбанк и Совкомбанк, со-организатором - Евразийский банк развития.

Техническое размещение облигаций на Московской бирже состоится 7 августа 2019 года.